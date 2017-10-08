Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Статьи
    • Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе

    Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе


    3.2
    Голосов: 13
    08.10.2017 14:05
    Константину Сарсании было всего 49 лет.

    В этом году «Зенит» вернулся к классической связке Фурсенко-Сарсания и сразу начал давать крутой результат. При Сарсании Питер всегда покупал крутых игроков и находился в топе отечественного футбола − достаточно вспомнить, что первое российское чемпионство «Зенит» завоевал во многом благодаря крутой трансферной кампании 2007 года. Тогда состав сине-бело-голубых пополнили Тимощук, Погребняк, Зырянов и Домингес.

    К сожалению, из Петербурга пришли трагичные новости: спортивный директор клуба скоропостижно скончался на 50-м году жизни.

    Вот что говорится в обращении «Зенита»:

    «Константин Сергеевич Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве, в качестве футболиста выступал в первенстве СССР первой и второй лиг, а также играл в высшей лиги Франции за клубы «Ланс», «Дюнкерк» и «Армантьер».

    После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах. В 2006 году был приглашен в «Зенит» на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в РФС советником по спортивным вопросам президента РФС.

    В 2017-м Константин Сарсания вернулся в «Зенит». Константин Сергеевич помог сине-бело-голубым собрать команду, которая впервые в российской истории «Зенита» выиграла чемпионство, и которая завоевала два европейских трофея − Кубок и Суперкубок УЕФА. Константин Сарсания запомнится всем, кто его знал, как открытый, позитивный и дружелюбный собеседник, большой профессионал и отличный человек.

    «Зенит» выражает соболезнования родным и близким Константина Сарсании».

    Футболисты, чиновники и функционеры тоже отреагировали на случившееся:

    Роман Орещук: «Ехал в машине, когда получил смс от Радимова. Ударил по тормозам, чуть не врезался. Просто не поверил в это. Позвонил знакомому, он общается с сыном Сарсания. Со слов Дениса — в пятницу папе стало плохо, и его отвезли в больницу. К вечеру ему чуть полегчало, но потом снова стало хуже. В субботу он впал в кому на несколько часов, и не приходя в сознание умер на руках у сына. Когда «Зениту» стало плохо и пришел Фурсенко, кого он позвал? Конечно, Костю. Это один из немногих людей, который бескорыстно поможет. Посмотрите какую команду собрал Сарсания! Всегда говорил — для меня топ-функционер, это Константин Сергеевич. Его уход такая невосполнимая утрата, что, блин… Я до сих пор не верю в это».

    Хави Гарсия: «Константин Сарсания, покойся с миром. Я был счастлив быть с тобой знакомым. Приношу глубокие соболезнования семье».

    Александр Ерохин: «Смерть Сарсании — это ужасная новость. Выражаю соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря. Он всегда был позитивным человеком с улыбкой на лице. Он профессионал своего дела. Не верится, что он скончался. В последнее время мы часто пересекались, он всегда меня подбадривал».

    Алексей Миллер: «От нас ушел очень светлый и открытый человек. Невероятно талантливый, одаренный и энергичный. Настоящий профессионал, искренне влюбленный в свое дело. Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря для всех, кто знал его лично и работал с ним, для всего российского футбола».

    Мигель Данни: «Покойся с миром. Человек, который привел меня в «Зенит», скончался. Накануне мы общались с ним по телефону. Я в шоке. Пусть Господь подарит твоей семье силы и терпение».

    Геннадий Орлов: «Соболезнования родным и близким. Он собирал команду Дику Адвокату, которая выиграла Кубок УЕФА. Он комплектовал и этот «Зенит», принимал участие в этом процессе. В своей профессии Константин был большим мастером, профессионалом. Ушел в 49 лет… Светлый для футбола человек, потеря профессионала».

    Виталий Мутко: «Мне сложно что-то говорить. Это крайне неожиданно. Когда люди уходят в рассвете сил, это всегда тяжело. Прежде всего хочется выразить соболезнования родным, близким, клубу, российскому футболу. Сарсания всю жизнь провел в футболе, это профессиональный человек. Константин был предан игре, по-своему видел развитие футбола. Я очень сожалею. Он был интеллигентным, спокойным, чистым и воспитанным парнем».

    Наша редакция скорбит об утрате, которая постигла семью Сарсании, и присоединяется к соболезнованиям.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Еженедельник «Футбол», Global Look Press
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 13
    Рекомендуем
    Комментарии46
    ...
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 9 октября 2017, 23:36

      Шок! Мои соболезнования родным и близким

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      G1dra 9 октября 2017, 00:50

      я живу в Химках и к сожалению помню его работу в нашем клубе ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 8 октября 2017, 21:50

      ндэ...я конечно в шоке..вот жизнь блин - есть все у человека, бабло, любимое дело...херак, все в один миг рухнуло...светлая память...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4305

      Zubo 8 октября 2017, 21:14

      Человек с грузинской фамилией , из Москвы, воспитанник Динамо, построивший и затем возродивший петербуржский Зенит... Вроде ничего необычного, но это только на первый взгляд... когда такие люди уходят, вдруг понимаешь что нас обьединяет, невосполнимая утрата для Российского спорта

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 8 октября 2017, 21:10

      Земля пухом!Выдающий менеджер!!!
      А кто всякую грязь пишет,это грешно.НЕ обращаем внимания, всегда было добро и зло.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 8 октября 2017, 18:41

      Соболезнования родным и близким...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 8 октября 2017, 16:45

      что не говори а это лучший менеджер за всю историю российского футбола! профессионал!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Allanon 8 октября 2017, 16:39

      Вот только читал новость о его назначении... Мои соболезнования.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      сашка0714 8 октября 2017, 15:55

      земля пухом

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 8 октября 2017, 15:10

      Соболезнования родным , лёгкого лежания земля пухом

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 