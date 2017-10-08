Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе

В этом году «Зенит» вернулся к классической связке Фурсенко-Сарсания и сразу начал давать крутой результат. При Сарсании Питер всегда покупал крутых игроков и находился в топе отечественного футбола − достаточно вспомнить, что первое российское чемпионство «Зенит» завоевал во многом благодаря крутой трансферной кампании 2007 года. Тогда состав сине-бело-голубых пополнили Тимощук, Погребняк, Зырянов и Домингес.

К сожалению, из Петербурга пришли трагичные новости: спортивный директор клуба скоропостижно скончался на 50-м году жизни.

Вот что говорится в обращении «Зенита»:

«Константин Сергеевич Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве, в качестве футболиста выступал в первенстве СССР первой и второй лиг, а также играл в высшей лиги Франции за клубы «Ланс», «Дюнкерк» и «Армантьер». После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах. В 2006 году был приглашен в «Зенит» на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в РФС советником по спортивным вопросам президента РФС. В 2017-м Константин Сарсания вернулся в «Зенит». Константин Сергеевич помог сине-бело-голубым собрать команду, которая впервые в российской истории «Зенита» выиграла чемпионство, и которая завоевала два европейских трофея − Кубок и Суперкубок УЕФА. Константин Сарсания запомнится всем, кто его знал, как открытый, позитивный и дружелюбный собеседник, большой профессионал и отличный человек. «Зенит» выражает соболезнования родным и близким Константина Сарсании».

Футболисты, чиновники и функционеры тоже отреагировали на случившееся:

Роман Орещук: «Ехал в машине, когда получил смс от Радимова. Ударил по тормозам, чуть не врезался. Просто не поверил в это. Позвонил знакомому, он общается с сыном Сарсания. Со слов Дениса — в пятницу папе стало плохо, и его отвезли в больницу. К вечеру ему чуть полегчало, но потом снова стало хуже. В субботу он впал в кому на несколько часов, и не приходя в сознание умер на руках у сына. Когда «Зениту» стало плохо и пришел Фурсенко, кого он позвал? Конечно, Костю. Это один из немногих людей, который бескорыстно поможет. Посмотрите какую команду собрал Сарсания! Всегда говорил — для меня топ-функционер, это Константин Сергеевич. Его уход такая невосполнимая утрата, что, блин… Я до сих пор не верю в это».

Хави Гарсия: «Константин Сарсания, покойся с миром. Я был счастлив быть с тобой знакомым. Приношу глубокие соболезнования семье».

Александр Ерохин: «Смерть Сарсании — это ужасная новость. Выражаю соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря. Он всегда был позитивным человеком с улыбкой на лице. Он профессионал своего дела. Не верится, что он скончался. В последнее время мы часто пересекались, он всегда меня подбадривал».

Алексей Миллер: «От нас ушел очень светлый и открытый человек. Невероятно талантливый, одаренный и энергичный. Настоящий профессионал, искренне влюбленный в свое дело. Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря для всех, кто знал его лично и работал с ним, для всего российского футбола».

Мигель Данни: «Покойся с миром. Человек, который привел меня в «Зенит», скончался. Накануне мы общались с ним по телефону. Я в шоке. Пусть Господь подарит твоей семье силы и терпение».

Геннадий Орлов: «Соболезнования родным и близким. Он собирал команду Дику Адвокату, которая выиграла Кубок УЕФА. Он комплектовал и этот «Зенит», принимал участие в этом процессе. В своей профессии Константин был большим мастером, профессионалом. Ушел в 49 лет… Светлый для футбола человек, потеря профессионала».

Виталий Мутко: «Мне сложно что-то говорить. Это крайне неожиданно. Когда люди уходят в рассвете сил, это всегда тяжело. Прежде всего хочется выразить соболезнования родным, близким, клубу, российскому футболу. Сарсания всю жизнь провел в футболе, это профессиональный человек. Константин был предан игре, по-своему видел развитие футбола. Я очень сожалею. Он был интеллигентным, спокойным, чистым и воспитанным парнем».

Наша редакция скорбит об утрате, которая постигла семью Сарсании, и присоединяется к соболезнованиям.