Скончался Константин Сарсания

Сегодня, 7 октября, из жизни ушел спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Константин Сарсания.

«Константин Сергеевич Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве, в качестве футболиста выступал в первенстве СССР первой и второй лиг, а также играл в высшей лиги Франции за клубы «Ланс», «Дюнкерк» и «Армантьер».

После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах. В 2006 году был приглашен в «Зенит» на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в РФС советником по спортивным вопросам президента РФС.

В 2017-м Константин Сарсания вернулся в «Зенит».

Константин Сергеевич помог сине-бело-голубым собрать команду, которая впервые в российской истории «Зенита» выиграла чемпионство, и которая завоевала два европейских трофея — Кубок и Суперкубок УЕФА.

Константин Сарсания запомнится всем, кто его знал, как открытый, позитивный и дружелюбный собеседник, большой профессионал и отличный человек.

«Зенит» выражает соболезнования родным и близким Константина Сарсании», – говорится в официальном сообщении ФК «Зенит».

Причины кончины футбольного функционера пока не сообщаются.