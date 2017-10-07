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Скончался Константин Сарсания

7 октября 2017, 19:27
59

Сегодня, 7 октября, из жизни ушел спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Константин Сарсания.

«Константин Сергеевич Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве, в качестве футболиста выступал в первенстве СССР первой и второй лиг, а также играл в высшей лиги Франции за клубы «Ланс», «Дюнкерк» и «Армантьер».

После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах. В 2006 году был приглашен в «Зенит» на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в РФС советником по спортивным вопросам президента РФС.

В 2017-м Константин Сарсания вернулся в «Зенит».

Константин Сергеевич помог сине-бело-голубым собрать команду, которая впервые в российской истории «Зенита» выиграла чемпионство, и которая завоевала два европейских трофея — Кубок и Суперкубок УЕФА.

Константин Сарсания запомнится всем, кто его знал, как открытый, позитивный и дружелюбный собеседник, большой профессионал и отличный человек.

«Зенит» выражает соболезнования родным и близким Константина Сарсании», – говорится в официальном сообщении ФК «Зенит».

Причины кончины футбольного функционера пока не сообщаются.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Сарсания Константин
Комментарии (59)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DOCTOR PENALTY
1507393877
Скорбим. Способный человек был.
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Diesel133
1507393954
Ужас. Соболезнования близким.
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RedWhiteFans2
1507394072
Непонятно. Скоропостижно получается. Мои соболезнования близким.
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порт
1507394278
Костя, мы тебя будем помнить.
Ответить
filosof sparty
1507394475
Как всегда внезапно...ужас!!! Пусть земля будет пухом
Ответить
_Marqella_
1507395271
вот так новость, очень жаль, соболезную...))
Ответить
Спартач_навсегда
1507396503
царство небесное,ужас всего 50 лет.......
Ответить
Lester84
1507396964
Пожалуй он был одним из самых достойных селекционеров в РФПЛ. Жаль, очень рано ушел. Земля ему пухом
Ответить
insider_retro
1507397299
Печально, многое успел сделать, вечная память человеку... Соболезнования родным и близким... Утрата...
Ответить
STAFOR13
1507397306
Ещё жить да жить ... пусть земля ему будет пухом, спасибо ему за всё что он сделал для нашего футбола... очень жаль...
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