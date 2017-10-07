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    Скончался Константин Сарсания

    Сегодня, 7 октября, из жизни ушел спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Константин Сарсания.

    «Константин Сергеевич Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве, в качестве футболиста выступал в первенстве СССР первой и второй лиг, а также играл в высшей лиги Франции за клубы «Ланс», «Дюнкерк» и «Армантьер».

    После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах. В 2006 году был приглашен в «Зенит» на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в РФС советником по спортивным вопросам президента РФС.

    В 2017-м Константин Сарсания вернулся в «Зенит».

    Константин Сергеевич помог сине-бело-голубым собрать команду, которая впервые в российской истории «Зенита» выиграла чемпионство, и которая завоевала два европейских трофея — Кубок и Суперкубок УЕФА.

    Константин Сарсания запомнится всем, кто его знал, как открытый, позитивный и дружелюбный собеседник, большой профессионал и отличный человек.

    «Зенит» выражает соболезнования родным и близким Константина Сарсании», – говорится в официальном сообщении ФК «Зенит».

    Причины кончины футбольного функционера пока не сообщаются.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.10.2017 19:27
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +135

      Гридень 8 октября 2017, 04:32

      Земля пухом...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      сасас 8 октября 2017, 00:50

      Всего 49 лет. Люди. Берегите тех кто вам дорог, жизнь не предсказуема(

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      сасас 8 октября 2017, 00:49

      Вечная память Константин! Огромнейшая потеря для всего российского футбола. Соболезную родным и близким

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 8 октября 2017, 00:39

      Да уж... Ушел очередной профессионал... Скорбим.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Silver 76 8 октября 2017, 00:33

      Только всё налаживатса стало и на тебе новость.Пусть земля тебе будет пухом Константин.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +255

      aleksander 7 октября 2017, 22:41

      это большая потеря, не только для фанатов Зенита но и для всего Российского футбола... Светлая память тебе Константин Сергеевич... соболезнования родным и близким...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 7 октября 2017, 22:16

      нет слов просто...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      Rimidal-v 7 октября 2017, 21:59

      Такая трагедия И так неожиданно... Вечная память.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 7 октября 2017, 21:44

      Соболезнования близким.Сарсания останется в нашей памяти как самый талантливый и успешный спортивный директор Зенита.10 лет назад Константин Сарсания собрал команду добывшую 2 кубка, сейчас команда ИГРАЕТ, и опять в комплектовании боеспособного коллектива участвовал Сарсания Скорбим и соболезнуем

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 7 октября 2017, 21:26

      Мои соболезнования родным и близким, неожиданно!

      1
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