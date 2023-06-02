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    • «Бердыев рыдал и не мог остановиться, его трясло»: сестра Сарсании – о похоронах агента

    «Бердыев рыдал и не мог остановиться, его трясло»: сестра Сарсании – о похоронах агента

    Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, рассказала о похоронах ее брата.

    – Я увидела Бердыева. Зал, стоит гроб, чуть в стороне двери. Через них Костю выносили и грузили в катафалк. Кто хотел, высказался, мне надо контролировать, как будут выносить гроб. Все родственники рядом со мной.

    Вдруг вижу, за дверью со стороны выхода стоит Бердыев. Он так рыдал! Он не плакал – он рыдал!

    – Я всегда подозревал, что у Курбана доброе сердце.

    – Я поняла: он, может, и сказал бы. Но не мог остановиться. Его трясло от рыданий. Естественно, ни в церкви, ни на кладбище его не было.

    • Экс-спортивный директор «Зенита» умер в октябре 2017 года.
    • Ему было 49 лет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2023 09:51
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