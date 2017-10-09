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  • Матчи 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о Сарсании

Матчи 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о Сарсании

9 октября 2017, 12:09
5

Поединки 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся спортивном директоре «Зенита» Константине Сарсании.

Специалист ушел из жизни 7 октября на 50-м году жизни.

Сарсания вернулся в петербургский клуб в мае нынешнего года. Ранее он работал в «Зените» с 2006 по 2008 год, занимая поочередно должности спортивного директора и советника президента по вопросам трансферной и селекционной политики.

Во время его работы в клубе сине-бело-голубые завоевали золотые медали Премьер-лиги (2007 год), Кубок и Суперкубок УЕФА (оба – в 2008 году).

Также Сарсания работал главным тренером в «Химках», «Факеле» (также был президентом воронежского клуба) и литовском «Атлантасе».

Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Сарсания Константин
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1507541236
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ !
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neveldomha
1507555825
Константин, вернулся в Зенит и навсегда останется в нем. Он частичка нашего Зенитовского сердца, которое никогда не перестанет биться.
Ответить
zenitforever2015
1507559890
Зенит докажет, что его труды и стремления не были напрасными!
Ответить
1bear
1507569528
...и это правильно–светлая память...
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ZENIT-59
1507662097
Константин Сергеевич Сарсания останется в памяти Зенита и его болельщиков как самый успешный спортивный директор Светлая память...
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