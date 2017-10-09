Матчи 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о Сарсании

Поединки 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся спортивном директоре «Зенита» Константине Сарсании.

Специалист ушел из жизни 7 октября на 50-м году жизни.

Сарсания вернулся в петербургский клуб в мае нынешнего года. Ранее он работал в «Зените» с 2006 по 2008 год, занимая поочередно должности спортивного директора и советника президента по вопросам трансферной и селекционной политики.

Во время его работы в клубе сине-бело-голубые завоевали золотые медали Премьер-лиги (2007 год), Кубок и Суперкубок УЕФА (оба – в 2008 году).

Также Сарсания работал главным тренером в «Химках», «Факеле» (также был президентом воронежского клуба) и литовском «Атлантасе».

Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе