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    Матчи 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о Сарсании

    Поединки 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся спортивном директоре «Зенита» Константине Сарсании.

    Специалист ушел из жизни 7 октября на 50-м году жизни.

    Сарсания вернулся в петербургский клуб в мае нынешнего года. Ранее он работал в «Зените» с 2006 по 2008 год, занимая поочередно должности спортивного директора и советника президента по вопросам трансферной и селекционной политики.

    Во время его работы в клубе сине-бело-голубые завоевали золотые медали Премьер-лиги (2007 год), Кубок и Суперкубок УЕФА (оба – в 2008 году).

    Также Сарсания работал главным тренером в «Химках», «Факеле» (также был президентом воронежского клуба) и литовском «Атлантасе».

    Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе

    Источник: ТАСС

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    09.10.2017 12:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 10 октября 2017, 22:01

      Константин Сергеевич Сарсания останется в памяти Зенита и его болельщиков как самый успешный спортивный директор
      Светлая память...

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 9 октября 2017, 20:18

      ...и это правильно–светлая память...

      0
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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 9 октября 2017, 17:38

      Зенит докажет, что его труды и стремления не были напрасными!

      0
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      Рейтинг: +4914

      neveldomha 9 октября 2017, 16:30

      Константин, вернулся в Зенит и навсегда останется в нем. Он частичка нашего Зенитовского сердца, которое никогда не перестанет биться.

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    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 12:27

      СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ !

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