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Сайт:
http://www.atlantas.lt/naujienos/
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«Зенит» объявил о подписании трехлетнего контракта с Панюковым
2017.08.10 22:27
6
Дубль воспитанника «Факела» Максимова помог литовскому «Тракаю» пройти дальше в ЛЕ
2017.07.21 00:30
2
Лига Европы. «Кайрат» шесть раз поразил ворота «Атлантаса», Аршавин сделал дубль
2017.06.29 20:11
9
Экс-нападающий «Браги» Панюков проходит просмотр в «Зените»
2017.06.10 20:21
13
Сарсания: «Панюков летит на сбор вместе с «Атлантасом»
2017.02.13 20:48
1
Сарсания: «Переход Панюкова в российский клуб этой зимой невозможен»
2017.02.05 14:47
1
Панюков подписал контракт с «Брагой»
2016.08.24 18:46
9
Сарсания: «Аленичев-то дал схожий с якиновским результат»
2016.05.20 06:53
10
Сарсания: «Из пяти голов «Зенита» в трех виноват Гранат»
2016.04.19 09:23
3
Сарсания: «Для сборной России матч с Литвой – репетиция игры со Словакией на Евро-2016»
2016.03.25 14:17
1
Сарсания: «Вылет наших клубов из Лиги Европы говорит о падении уровня чемпионата России»
2016.02.27 18:59
4
Панюков: «С своим будущим определюсь весной»
2016.02.20 14:59
Панюков: «О переходе в «Динамо» даже не думаю»
2016.01.31 22:58
Панюков может вернуться в «Динамо»
2016.01.31 19:15
2
Сарсания: «В ЦСКА Широкову будет лучше»
2016.01.24 19:23
5
Сарсания: «Скорее всего, Широков продолжит карьеру в «Краснодаре»
2015.11.25 07:34
2
«Аяччо» арендовал Панюкова
2015.08.31 17:19
2
Панюковым заинтересовались в АПЛ
2015.08.09 00:14
3
Панюков: «Хотел доказать тем, кто на мне крест ставил, что я свое дело знаю»
2015.07.11 06:28
15
Главные новости
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
Вчера, 21:47
1
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
Вчера, 21:24
5
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
Вчера, 20:57
4
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