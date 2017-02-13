Сарсания: «Панюков летит на сбор вместе с «Атлантасом»

Главный тренер «Атлантаса» Константин Сарсания заявил, что нападающий Андрей Панюков проведет ближайший сбор вместе с литовской командой. Напомним, россиянин недавно расторг контракт с «Брагой».

«Андрей летит на сбор «Атлантаса» на Кипре. Решение о том, продолжит ли он карьеру в нашей команде, будет принято позднее», – заявил специалист.

Панюков уже выступал за «Атлантас» в 2015 году. На счету игрока в чемпионате Литвы 22 матча, в которых он отметился 20 забитыми голами.