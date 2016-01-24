Сарсания: «В ЦСКА Широкову будет лучше»

Бывший футбольный агент, а ныне – наставник «Атлантаса» Константин Сарсания, высказал свое мнение по поводу дальнейшего будущего полузащитника Романа Широкова, покинувшего вчера «Спартак».

– Уход Широкова из «Спартака» не стал неожиданностью. Клуб давно хотел расстаться с игроком. Все упиралось в желание Ромы, в его готовность уйти. В итоге расторг контракт. Получается, простил москвичей. Вообще вся эта ситуация с контрактом ненормальная. Только в нашем чемпионате она могла возникнуть… Простил ли Широков «Спартак»? Конечно. Плюс ему самому нужно получить игровую практику в Европе.

– Наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры Широкова являются ЦСКА и «Рубин». Где он в итоге окажется?

– И там может появиться, и там. Но в ЦСКА для него было бы лучше. Это не чужой ему клуб. Тренер его знает, он будет под постоянным присмотром наставника сборной.

– Но в ЦСКА же уже есть на этой позиции Роман Еременко.

– Еременко еще набирает форму после травмы. Не исключаю, что их можно совместить на поле.

– Какой контракт ЦСКА может предложить Широкову?

– Не думаю, что это будет длительный контракт. Год-полтора. Зарплата? Конкретных цифр не назову. Но, мне кажется, стороны найдут общий язык. Широков тоже понимает, что он не молод и ему надо играть.