Панюков: «О переходе в «Динамо» даже не думаю»

Форвард «Атлантаса» Андрей Панюков, выступающий на правах аренды в «Аяччо», опроверг слухи о возможном переходе в «Динамо».

«Да, я читал об этом. Понятно, откуда берется такая информация, почва хорошая – все-таки клуб расстался с Александром Кокориным и Юрием Жирковым. Но я, честно говоря, такой вариант даже не рассматриваю

Пока разговоры идут о Франции. Думаю, это лучший вариант на данный момент. Но все может поменяться. Думаю, к концу марта, к маю ситуация должна проясниться. Несколько местных клубов действительно интересуются мной, однако о деталях говорить пока рано», – сказал Панюков.

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провел 18 игр за «Аяччо» и забил четыре гола.