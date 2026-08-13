Жена Батракова покинула «Локомотив»

Супруга полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова экс-футболистка сборной России Ирина Подшибякина объявила об уходе из московского клуба.

Она с 2023 года была ведущей клубного телевидения железнодорожников.

«Пришло время двигаться дальше. Как бы ни было грустно, мне искренне хочется, чтобы появлялись новые лица.

Я стала не только болельщицей, но и женой. И мне хотелось быть все 90 минут в игре, наблюдать за каждым действием, но часто съемки лишали этого. Взвесив все, было принято решение уходить.

Хотелось попрощаться после последнего матча того сезона, но делаю это сейчас! Все причастные, все, кто снимался, все, кто болеет за «Локомотив», спасибо вам», – написала Подшибякина в своем телеграм-канале.