Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Команды
Аяччо
€ 100 тыс
Аяччо
Аяччо
Стадион:
Франсуа Коти
Сайт:
http://www.ac-ajaccio.com
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
2
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
2023.10.23 19:45
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
2023.05.15 07:55
Месси – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Аяччо» (Goal)
2023.05.14 12:17
1
Лига 1. «ПСЖ» разгромил аутсайдера «Аяччо» (5:0), у Мбаппе дубль
2023.05.14 00:06
Фанаты «ПСЖ» встретили Месси свистом, Мбаппе – аплодисментами
2023.05.13 23:18
1
Месси выйдет в старте в следующем матче «ПСЖ»: его досрочно вернули в состав в результате тайных договоренностей
2023.05.12 15:32
«Монако» сообщил о травме вызванного в сборную Головина: ранее то же самое сделал «Торино» по Миранчуку
2023.03.18 22:09
10
Лига 1. «Монако» разгромил «Аяччо» (7:1), у Головина ассист
2023.01.15 20:58
5
Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Аяччо», 35-летний Месси поучаствовал в 3 голах
2022.10.21 23:56
2
Лига 1. Гол экс-игрока ЦСКА помог «Лиллю» победить «Аяччо»
2022.08.26 23:58
Матчи за место в Лиге 1. «Тулуза» разгромила «Аяччо»
2018.05.23 23:45
1
Панюков: «В «Аяччо» получал 6500 в месяц, в «Динамо» – 22,5»
2016.07.03 12:16
2
Панюков: «Мои одноклубники из игроков нашей сборной знают только Акинфеева»
2016.02.21 11:09
Панюков: «При Хомухе в сборной чувствовалось разделение»
2016.02.21 09:54
1
Панюков: «С своим будущим определюсь весной»
2016.02.20 14:59
Панюков: «О переходе в «Динамо» даже не думаю»
2016.01.31 22:58
Панюков может вернуться в «Динамо»
2016.01.31 19:15
2
«Лилль», «Сент-Этьен» и «Ренн» интересуются Панюковым
2016.01.25 10:25
Кубок Франции. «Сент-Этьен» вырвал победу у «Аяччо»
2016.01.22 01:43
Панюков: «Мной интересуются «Лилль», «Сент-Этьен» и «Ренн»
2015.12.17 09:15
«Аяччо» просит фанатов скинуться на трансферы
2015.12.17 07:27
Лига 1. «Марсель» не смог обыграть «Аяччо»
2015.12.13 21:01
Панюков помог «Аяччо» победить «Кретель»
2015.12.12 09:38
Панюков: «Лучше играть в Литве, чем за дубль в России»
2015.11.12 21:56
5
Панюков: «Нашей лиге до Франции далековато»
2015.11.10 20:52
2
Панюков отметился дебютными голами за «Аяччо»
2015.11.07 00:52
Видео
Защитник «Аяччо» дисквалифицирован на 16 месяцев за драку
2015.09.25 10:14
Панюков провел дебютный матч за «Аяччо»
2015.09.12 06:45
1
2
Главные новости
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
22:59
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
22:17
1
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
22:00
4
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
21:24
5
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
4
Видео
Генич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
5
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
2
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
14
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+