- 15 января
- 20:58 Лига 1. «Монако» разгромил «Аяччо» (7:1), у Головина ассист 6
- 19:45 Головин сделал ассист в матче с «Аяччо». «Монако» громит соперника 5:1 в первом тайме
- 21 октября 2022
- 23:56 Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Аяччо», 35-летний Месси поучаствовал в 3 голах 2
- 26 августа 2022
- 23:58 Лига 1. Гол экс-игрока ЦСКА помог «Лиллю» победить «Аяччо»
- 23 мая 2018
- 23:45 Матчи за место в Лиге 1. «Тулуза» разгромила «Аяччо» 1
- 3 июля 2016
- 12:16 Панюков: «В «Аяччо» получал 6500 в месяц, в «Динамо» – 22,5» 2
- 21 февраля 2016
- 11:09 Панюков: «Мои одноклубники из игроков нашей сборной знают только Акинфеева»
- 09:54 Панюков: «При Хомухе в сборной чувствовалось разделение» 1
- 20 февраля 2016
- 14:59 Панюков: «С своим будущим определюсь весной»
- 31 января 2016
- 22:58 Панюков: «О переходе в «Динамо» даже не думаю»
- 19:15 Панюков может вернуться в «Динамо» 2
- 25 января 2016
- 10:25 «Лилль», «Сент-Этьен» и «Ренн» интересуются Панюковым
- 22 января 2016
- 01:43 Кубок Франции. «Сент-Этьен» вырвал победу у «Аяччо»
- 17 декабря 2015
- 09:15 Панюков: «Мной интересуются «Лилль», «Сент-Этьен» и «Ренн»
- 07:27 «Аяччо» просит фанатов скинуться на трансферы
- 13 декабря 2015
- 21:01 Лига 1. «Марсель» не смог обыграть «Аяччо»
- 12 декабря 2015
- 09:38 Панюков помог «Аяччо» победить «Кретель»
- 12 ноября 2015
- 21:56 Панюков: «Лучше играть в Литве, чем за дубль в России» 5
- 10 ноября 2015
- 20:52 Панюков: «Нашей лиге до Франции далековато» 2
- 7 ноября 2015
- 00:52 Панюков отметился дебютными голами за «Аяччо»
- 25 сентября 2015
- 10:14 Видео Защитник «Аяччо» дисквалифицирован на 16 месяцев за драку
- 12 сентября 2015
- 06:45 Панюков провел дебютный матч за «Аяччо»
- 10 сентября 2015
- 07:50 Панюков: «Лучше играть за тысячу в Португалии или Словакии, нежели сидеть за полмиллиона в Премьер-лиге»
- 4 сентября 2015
- 08:38 Панюков: «Для меня главное – играть» 2