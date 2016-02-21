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Панюков: «При Хомухе в сборной чувствовалось разделение»

21 февраля 2016, 09:54
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Нападающий «Аяччо» Андрей Панюков прокомментировал неудачный старт молодежной сборной России в отборочном турнире Евро-2017. Команда Николая Писарева занимает сейчас пятое место в группе, отставая от лидера – сборной Германии, на 12 очков.

– Молодежная сборная показала не очень убедительную игру в отборочных матчах Евро-2017. В чем причина?

– Много было уже разговоров об этом. Сами ребята тоже не остались в стороне, высказывали недовольство. Особенно после провальных игр. Надеюсь, Николай Николаевич Писарев настроит команду на нужный лад. При Дмитрие Хомухе чувствовалось какое-то разделение, хотя ребята между собой хорошо общались. Наверное, тренеру просто не удалось найти правильный подход к коллективу как к единому целому.

– Шансов на выход из группы нет?

– Матчей нам не так много осталось. Теряем очко остаемся дома. Надо всех обыгрывать. Едва ли это просто будет сделать. Если в марте сыграем так же, как и в ноябре, занавес.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия Россия (мол) Аяччо Панюков Андрей Писарев Николай Хомуха Дмитрий
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