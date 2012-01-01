Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
22
5
7
68
31
37
71
34
21
6
7
55
33
22
69
34
18
11
5
64
34
30
65
34
17
5
12
47
40
7
56
34
17
4
13
57
45
12
55
34
14
9
11
42
43
-1
51
34
14
8
12
44
38
6
50
34
11
15
8
43
37
6
48
34
13
7
14
43
44
-1
46
34
13
5
16
36
34
2
44
34
13
4
17
38
50
-12
43
34
12
6
16
30
42
-12
42
34
10
12
12
39
53
-14
42
34
9
12
13
56
54
2
39
34
9
11
14
37
51
-14
38
34
7
12
15
30
46
-16
33
34
9
5
20
29
56
-27
32
34
5
7
22
31
58
-27
22
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
1
1
49
12
37
46
17
13
2
2
34
16
18
41
17
12
1
4
28
14
14
37
17
10
6
1
37
15
22
36
17
11
2
4
26
20
6
35
17
9
7
1
29
14
15
34
17
9
4
4
24
16
8
31
17
9
3
5
33
19
14
30
17
9
3
5
22
17
5
30
17
8
5
4
25
17
8
29
17
8
5
4
20
19
1
29
17
8
3
6
24
18
6
27
17
7
4
6
18
13
5
25
17
6
5
6
28
26
2
23
17
6
5
6
19
22
-3
23
17
3
8
6
17
19
-2
17
17
3
5
9
15
24
-9
14
17
3
3
11
13
27
-14
12
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
8
5
4
27
19
8
29
17
8
4
5
21
17
4
28
17
7
4
6
19
19
0
25
17
8
1
8
24
26
-2
25
17
6
5
6
20
20
0
23
17
5
5
7
18
27
-9
20
17
6
2
9
16
29
-13
20
17
6
1
10
18
21
-3
19
17
5
4
8
19
26
-7
19
17
5
2
10
18
27
-9
17
17
3
7
7
28
28
0
16
17
4
4
9
13
27
-14
16
17
3
6
8
18
29
-11
15
17
2
8
7
14
23
-9
14
17
2
7
8
19
34
-15
13
17
3
3
11
8
25
-17
12
17
2
2
13
16
34
-18
8
17
2
2
13
12
30
-18
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире