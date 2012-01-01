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Аяччо
Результаты
€ 100 тыс
Аяччо - результаты матчей
Аяччо
Стадион:
Франсуа Коти
Сайт:
http://www.ac-ajaccio.com
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Франция. Лига 2. 2024/2025
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Франция. Кубок лиги. 2016/2017
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Франция. Лига 1. 2011/2012
Франция. Кубок лиги. 2010/2011
Франция. Кубок. 2009/2010
Кубок Французской Лиги. 2-й раунд 2009/2010
Франция. Кубок. 2008/2009
Кубок Французской Лиги. 2-й раунд 2008/2009
10.05 | 18:00
Париж
2 : 0
Аяччо
02.05 | 21:00
Аяччо
2 : 1
Лорьян
25.04 | 21:00
Анси
2 : 0
Аяччо
18.04 | 21:00
Аяччо
1 : 1
По
11.04 | 21:00
Труа
0 : 0
Аяччо
04.04 | 21:00
Аяччо
2 : 1
Амьен
28.03 | 22:00
Мартиг
2 : 0
Аяччо
14.03 | 22:00
Аяччо
2 : 1
Ред Стар
07.03 | 22:00
Гренобль
2 : 2
Аяччо
03.03 | 22:45
Аяччо
1 : 2
Дюнкерк
22.02 | 22:00
Метц
0 : 1
Аяччо
14.02 | 22:00
Аяччо
3 : 0
Лаваль
08.02 | 16:00
Аяччо
0 : 3
Генгам
31.01 | 22:00
Клермон
0 : 1
Аяччо
24.01 | 22:00
Родез
1 : 2
Аяччо
17.01 | 22:00
Аяччо
2 : 1
Кан
11.01 | 16:00
Бастия
4 : 0
Аяччо
03.01 | 22:00
Аяччо
1 : 2
Анси
13.12 | 22:00
По
1 : 0
Аяччо
07.12 | 22:00
Аяччо
0 : 2
Париж
03.12 | 21:00
Аяччо
0 : 0
Бастия
25.11 | 22:45
Дюнкерк
1 : 0
Аяччо
08.11 | 22:00
Аяччо
2 : 0
Клермон
04.11 | 22:45
Аяччо
0 : 1
Метц
29.10 | 22:30
Генгам
1 : 0
Аяччо
19.10 | 15:00
Амьен
3 : 1
Аяччо
04.10 | 21:00
Аяччо
1 : 1
Мартиг
27.09 | 21:00
Лорьян
3 : 0
Аяччо
24.09 | 21:30
Аяччо
2 : 0
Гренобль
20.09 | 21:00
Кан
1 : 0
Аяччо
13.09 | 21:00
Лаваль
1 : 1
Аяччо
30.08 | 21:00
Аяччо
2 : 1
Труа
26.08 | 21:45
Ред Стар
1 : 0
Аяччо
16.08 | 21:00
Аяччо
1 : 0
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