Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Аяччо
Амьен - Аяччо: обзор матча 19 октября 2024
Амьен
19.10.2024, суббота, 15:00
Франция. Лига 2, 9 тур
3 : 1
Завершен
Аяччо
2'
Л. Мафута (П)
38'
K. Kaiboue
90+3'
Л. Мафута (П)
42'
М. Сумано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Аяччо
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Л. Мафута
90'
+3
Замена
A. Chibozo
️️️️
Н. Кандиль
87'
Замена
О. Урогиде
️️️️
С. Корчиа
86'
81'
Замена
М. Юсуфф
️️️️
M. Huard
69'
Замена
И. Шегра
️️️️
B. Touré
65'
Желтая карточка
B. Saido
62'
Замена
К. Ибайи
️️️️
M. Puch-Herrantz
Замена
Ф. Бойя
️️️️
Р. Лутин
50'
42'
ГОЛ! 2:1!
М. Сумано
Пас отдал
M. Huard
ГОЛ! 2:0!
K. Kaiboue
Пас отдал
С. Корчиа
38'
33'
Желтая карточка
B. Touré
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Мафута
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
93
Райан Лутин
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
23
Tony Strata
ЦЗ
31
Jesah Ayessa
ЦЗ
88
Axel Bamba
(К)
ЦЗ
25
Ricardo Silva
ЦП
77
Berahino Saido
ЦП
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
10
Ben Touré
ЦФ
9
Мусса Сумано
ЦФ
3
Matthieu Huard
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
58
Mactar Tine
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
18
M. Mubundu Manitu
ЦП
17
Ange Chibozo
ЦФ
Аяччо
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
44
Owen Martinez-Jullien
ЦП
21
Иван Шегра
ПВ
27
Zyed Beltaief
ЦФ
18
Кристофер Ибайи
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Гютне
21
Вита
21
14
Корчиа
2
Фофана
22
30
93
Лутин
70
Кандиль
14
Мафута
50
3-4-3
16
Соллакаро
23
31
88
77
8
20
25
3
9
Сумано
10
14
Корчиа
3
Урогиде
3
Урогиде
14
Корчиа
93
Лутин
34
Бойя
34
Бойя
93
Лутин
70
Кандиль
17
17
70
Кандиль
3
20
Юсуфф
20
Юсуфф
3
10
21
Шегра
21
Шегра
10
8
18
Ибайи
18
Ибайи
8
Остались в запасе
Амьен
Аяччо
16
Alexis Sauvage
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
58
Mactar Tine
ЦП
18
M. Mubundu Manitu
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
44
Owen Martinez-Jullien
ЦП
27
Zyed Beltaief
ЦФ
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
58
Mactar Tine
ЦП
18
M. Mubundu Manitu
ЦП
Остались в запасе
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
44
Owen Martinez-Jullien
ЦП
27
Zyed Beltaief
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Амьен - Аяччо
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
16
Офсайды
1
0
Количество передач
335
464
Сейвы
3
5
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Stade Crédit Agricole la Licorne, Amiens
Новости команд
Все
Амьен
Аяччо
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
2
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
2023.10.23 19:45
5
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
2022.02.09 00:52
1
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
2
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
2023.10.23 19:45
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
2023.05.15 07:55
Месси – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Аяччо» (Goal)
2023.05.14 12:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+