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    Омар Даф

    Тренер
    Имя Омар
    Фамилия Даф
    Гражданство Сенегал
    Дата рождения 12 февраля 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сошо 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.09.2013 Сошо 2 : 0 Валансьен
    06.10.2013 Бордо 4 : 1 Сошо
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