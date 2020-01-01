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Франция. Третья лига
Команды
Третья лига (Насьональ) 2025-2026 - команды
#
Команда
Стоимость
1
Кан
€ 350 тыс
2
Дижон
€ 75 тыс
3
Сошо
€ 1,45 млн
4
Орлеан
€ 1,68 млн
5
Бур-ан-Бресс
6
Стад Брьошен
7
Валансьен
8
Булонь
€ 3,10 млн
9
Версаль
10
Шатору
€ 150 тыс
11
Вильфранш
€ 250 тыс
12
Руан
€ 1,15 млн
13
Кевийи
€ 550 тыс
14
Ле-Пюи
€ 850 тыс
15
Париж 13
16
Конкарно
€ 250 тыс
17
Обань
€ 100 тыс
18
Флери
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