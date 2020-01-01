Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Результаты матчей Третья лига (Насьональ) 2025-2026

Франция. Третья лига (2025/2026), 34 тур Таблица
15 мая, 20:30
Сошо
2 : 2
Ле-Пюи
Завершен
15 мая, 20:30
Обань
3 : 1
Кан
Завершен
15 мая, 20:30
Валансьен
2 : 2
Шатору
Завершен
15 мая, 20:30
Версаль
2 : 2
Стад Брьошен
Завершен
15 мая, 20:30
Кевийи
1 : 0
Париж 13
Завершен
15 мая, 20:30
Флери
1 : 2
Руан
Завершен
15 мая, 20:30
Дижон
3 : 2
Орлеан
Завершен
15 мая, 20:30
Конкарно
2 : 2
Вильфранш
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 33 тур Таблица
9 мая, 20:30
Париж 13
1 : 1
Обань
Завершен
9 мая, 20:30
Ле-Пюи
1 : 2
Дижон
Завершен
9 мая, 20:30
Руан
1 : 3
Версаль
Завершен
9 мая, 20:30
Шатору
2 : 1
Сошо
Завершен
9 мая, 20:30
Бур-ан-Бресс
1 : 0
Валансьен
Завершен
9 мая, 20:30
Орлеан
2 : 0
Флери
Завершен
9 мая, 20:30
Кан
0 : 0
Конкарно
Завершен
9 мая, 20:30
Стад Брьошен
3 : 0
Кевийи
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 32 тур Таблица
2 мая, 20:30
Бур-ан-Бресс
1 : 0
Вильфранш
Завершен
2 мая, 20:30
Кевийи
0 : 0
Руан
Завершен
2 мая, 18:00
Сошо
1 : 1
Валансьен
Завершен
1 мая, 18:00
Версаль
0 : 0
Орлеан
Завершен
1 мая, 20:30
Обань
1 : 2
Стад Брьошен
Завершен
1 мая, 20:30
Флери
4 : 0
Ле-Пюи
Завершен
30 апреля, 20:30
Дижон
1 : 2
Шатору
Завершен
30 апреля, 20:30
Конкарно
0 : 0
Париж 13
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 31 тур Таблица
24 апреля, 20:30
Шатору
0 : 2
Флери
Завершен
24 апреля, 20:30
Стад Брьошен
1 : 2
Конкарно
Завершен
24 апреля, 20:30
Орлеан
0 : 3
Кевийи
Завершен
24 апреля, 20:30
Сошо
2 : 1
Бур-ан-Бресс
Завершен
24 апреля, 20:30
Кан
3 : 0
Вильфранш
Завершен
24 апреля, 20:30
Руан
3 : 1
Обань
Завершен
24 апреля, 20:30
Валансьен
0 : 1
Дижон
Завершен
24 апреля, 20:30
Ле-Пюи
2 : 2
Версаль
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 30 тур Таблица
17 апреля, 20:30
Дижон
0 : 0
Сошо
Завершен
17 апреля, 20:30
Версаль
4 : 0
Шатору
Завершен
17 апреля, 20:30
Конкарно
0 : 0
Руан
Завершен
17 апреля, 20:30
Обань
0 : 2
Орлеан
Завершен
17 апреля, 20:30
Вильфранш
3 : 1
Париж 13
Завершен
17 апреля, 20:30
Бур-ан-Бресс
0 : 2
Кан
Завершен
17 апреля, 20:30
Кевийи
0 : 0
Ле-Пюи
Завершен
17 апреля, 20:30
Флери
2 : 0
Валансьен
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 29 тур Таблица
10 апреля, 20:30
Валансьен
1 : 0
Версаль
Завершен
10 апреля, 20:30
Дижон
2 : 0
Бур-ан-Бресс
Завершен
10 апреля, 20:30
Стад Брьошен
0 : 0
Вильфранш
Завершен
10 апреля, 20:30
Париж 13
0 : 3
Кан
Завершен
10 апреля, 20:30
Шатору
3 : 5
Кевийи
Завершен
10 апреля, 20:30
Ле-Пюи
1 : 2
Обань
Завершен
10 апреля, 20:30
Орлеан
1 : 1
Конкарно
Завершен
10 апреля, 20:30
Сошо
2 : 2
Флери
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 28 тур Таблица
3 апреля, 20:30
Бур-ан-Бресс
1 : 0
Париж 13
Завершен
3 апреля, 20:30
Кан
1 : 1
Стад Брьошен
Завершен
3 апреля, 20:30
Конкарно
0 : 3
Ле-Пюи
Завершен
3 апреля, 20:30
Флери
3 : 1
Дижон
Завершен
3 апреля, 20:30
Вильфранш
2 : 1
Руан
Завершен
3 апреля, 20:30
Версаль
1 : 0
Сошо
Завершен
3 апреля, 20:30
Обань
1 : 1
Шатору
Завершен
3 апреля, 20:30
Кевийи
3 : 2
Валансьен
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 27 тур Таблица
27 марта, 21:30
Дижон
3 : 1
Версаль
Завершен
27 марта, 22:00
Руан
1 : 1
Кан
Завершен
27 марта, 21:30
Валансьен
0 : 0
Обань
Завершен
27 марта, 21:30
Шатору
3 : 1
Конкарно
Завершен
27 марта, 21:30
Сошо
2 : 0
Кевийи
Завершен
27 марта, 21:30
Стад Брьошен
0 : 1
Париж 13
Завершен
27 марта, 21:30
Флери
3 : 0
Бур-ан-Бресс
Завершен
27 марта, 21:30
Орлеан
0 : 0
Вильфранш
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 26 тур Таблица
21 марта, 20:00
Кан
1 : 1
Орлеан
Завершен
21 марта, 20:30
Бур-ан-Бресс
1 : 1
Стад Брьошен
Завершен
20 марта, 21:30
Вильфранш
2 : 3
Ле-Пюи
Завершен
20 марта, 21:30
Версаль
1 : 1
Флери
Завершен
20 марта, 21:30
Конкарно
1 : 2
Валансьен
Завершен
20 марта, 21:30
Обань
1 : 4
Сошо
Завершен
20 марта, 21:30
Париж 13
0 : 0
Руан
Завершен
19 марта, 21:00
Кевийи
0 : 1
Дижон
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 22 тур Таблица
17 марта, 21:30
Стад Брьошен
2 : 0
Шатору
Завершен
20 февраля, 21:30
Вильфранш
1 : 2
Дижон
Завершен
20 февраля, 21:30
Обань
0 : 1
Кевийи
Завершен
20 февраля, 21:30
Бур-ан-Бресс
0 : 3
Орлеан
Завершен
20 февраля, 21:30
Руан
1 : 1
Ле-Пюи
Завершен
20 февраля, 21:30
Конкарно
0 : 2
Версаль
Завершен
20 февраля, 21:30
Кан
1 : 3
Сошо
Завершен
20 февраля, 21:30
Париж 13
1 : 1
Валансьен
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 25 тур Таблица
13 марта, 21:30
Орлеан
2 : 1
Париж 13
Завершен
13 марта, 21:30
Руан
3 : 2
Стад Брьошен
Завершен
13 марта, 21:30
Ле-Пюи
1 : 0
Кан
Завершен
13 марта, 21:30
Шатору
0 : 1
Вильфранш
Завершен
13 марта, 21:30
Дижон
2 : 1
Обань
Завершен
13 марта, 21:30
Сошо
2 : 0
Конкарно
Завершен
13 марта, 21:30
Флери
2 : 1
Кевийи
Завершен
13 марта, 21:30
Версаль
1 : 0
Бур-ан-Бресс
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 24 тур Таблица
6 марта, 21:30
Париж 13
0 : 1
Ле-Пюи
Завершен
6 марта, 21:30
Кевийи
2 : 2
Версаль
Завершен
6 марта, 21:30
Вильфранш
2 : 3
Валансьен
Завершен
6 марта, 21:30
Обань
1 : 2
Флери
Завершен
6 марта, 21:30
Кан
2 : 2
Шатору
Завершен
6 марта, 21:30
Стад Брьошен
1 : 3
Орлеан
Завершен
6 марта, 21:30
Бур-ан-Бресс
3 : 1
Руан
Завершен
6 марта, 21:30
Конкарно
1 : 1
Дижон
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 23 тур Таблица
28 февраля, 20:00
Кевийи
2 : 2
Бур-ан-Бресс
Завершен
28 февраля, 21:00
Орлеан
1 : 1
Руан
Завершен
28 февраля, 17:00
Валансьен
2 : 1
Кан
Завершен
27 февраля, 21:30
Шатору
0 : 1
Париж 13
Завершен
27 февраля, 21:30
Версаль
3 : 0
Обань
Завершен
27 февраля, 21:30
Флери
0 : 4
Конкарно
Завершен
27 февраля, 21:30
Ле-Пюи
1 : 1
Стад Брьошен
Завершен
27 февраля, 21:30
Сошо
2 : 1
Вильфранш
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 18 тур Таблица
17 февраля, 21:30
Стад Брьошен
2 : 3
Флери
Завершен
24 января, 20:00
Руан
0 : 0
Дижон
Завершен
23 января, 21:30
Бур-ан-Бресс
1 : 1
Шатору
Завершен
23 января, 21:30
Орлеан
1 : 2
Сошо
Завершен
23 января, 21:30
Кан
0 : 0
Кевийи
Завершен
23 января, 21:30
Ле-Пюи
3 : 0
Валансьен
Завершен
23 января, 21:30
Париж 13
1 : 3
Версаль
Завершен
23 января, 20:00
Вильфранш
2 : 1
Обань
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 21 тур Таблица
13 февраля, 21:30
Дижон
3 : 3
Кан
Завершен
13 февраля, 21:30
Ле-Пюи
1 : 1
Орлеан
Завершен
13 февраля, 21:30
Валансьен
1 : 2
Стад Брьошен
Завершен
13 февраля, 21:30
Обань
1 : 0
Бур-ан-Бресс
Завершен
13 февраля, 21:30
Шатору
1 : 2
Руан
Завершен
13 февраля, 21:30
Сошо
1 : 1
Париж 13
Завершен
13 февраля, 21:30
Флери
2 : 2
Вильфранш
Завершен
12 февраля, 21:00
Кевийи
2 : 1
Конкарно
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 20 тур Таблица
6 февраля, 21:30
Конкарно
1 : 0
Обань
Завершен
6 февраля, 21:30
Руан
1 : 2
Валансьен
Завершен
6 февраля, 21:30
Кан
1 : 0
Флери
Завершен
6 февраля, 21:30
Орлеан
2 : 2
Шатору
Завершен
6 февраля, 21:30
Стад Брьошен
1 : 1
Сошо
Завершен
6 февраля, 21:30
Бур-ан-Бресс
1 : 0
Ле-Пюи
Завершен
6 февраля, 21:30
Вильфранш
1 : 0
Версаль
Завершен
6 февраля, 21:30
Париж 13
1 : 4
Дижон
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 19 тур Таблица
31 января, 19:30
Валансьен
0 : 1
Орлеан
Завершен
30 января, 21:30
Сошо
1 : 1
Руан
Завершен
30 января, 21:30
Флери
1 : 0
Париж 13
Завершен
30 января, 21:30
Шатору
0 : 2
Ле-Пюи
Завершен
30 января, 21:30
Кевийи
1 : 2
Вильфранш
Завершен
30 января, 21:30
Дижон
0 : 0
Стад Брьошен
Завершен
30 января, 21:30
Версаль
2 : 1
Кан
Завершен
30 января, 21:30
Конкарно
0 : 1
Бур-ан-Бресс
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 17 тур Таблица
16 января, 21:30
Флери
3 : 0
Орлеан
Завершен
16 января, 21:30
Кевийи
0 : 0
Стад Брьошен
Завершен
16 января, 21:30
Версаль
1 : 3
Руан
Завершен
16 января, 21:30
Обань
1 : 1
Париж 13
Завершен
16 января, 21:30
Конкарно
3 : 3
Кан
Завершен
16 января, 21:30
Дижон
2 : 0
Ле-Пюи
Завершен
16 января, 21:30
Сошо
1 : 0
Шатору
Завершен
16 января, 21:30
Валансьен
3 : 1
Бур-ан-Бресс
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 16 тур Таблица
12 декабря, 21:30
Париж 13
0 : 0
Конкарно
Завершен
12 декабря, 21:30
Шатору
0 : 0
Дижон
Завершен
12 декабря, 22:00
Руан
1 : 0
Кевийи
Завершен
12 декабря, 21:30
Вильфранш
0 : 1
Бур-ан-Бресс
Завершен
12 декабря, 21:30
Орлеан
2 : 0
Версаль
Завершен
12 декабря, 21:30
Ле-Пюи
2 : 1
Флери
Завершен
12 декабря, 21:30
Стад Брьошен
1 : 3
Обань
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 15 тур Таблица
5 декабря, 21:30
Кевийи
0 : 1
Орлеан
Завершен
5 декабря, 21:30
Конкарно
2 : 2
Стад Брьошен
Завершен
5 декабря, 21:30
Версаль
0 : 3
Ле-Пюи
Завершен
5 декабря, 21:30
Вильфранш
1 : 1
Кан
Завершен
5 декабря, 21:30
Обань
1 : 1
Руан
Завершен
5 декабря, 21:30
Флери
0 : 0
Шатору
Завершен
5 декабря, 21:30
Дижон
4 : 1
Валансьен
Завершен
5 декабря, 21:30
Бур-ан-Бресс
1 : 3
Сошо
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 14 тур Таблица
21 ноября, 21:30
Руан
0 : 0
Конкарно
Завершен
21 ноября, 21:30
Ле-Пюи
2 : 1
Кевийи
Завершен
21 ноября, 21:30
Орлеан
2 : 4
Обань
Завершен
21 ноября, 21:30
Париж 13
1 : 0
Вильфранш
Завершен
21 ноября, 21:30
Сошо
0 : 1
Дижон
Завершен
21 ноября, 21:30
Валансьен
0 : 2
Флери
Завершен
21 ноября, 21:30
Кан
1 : 0
Бур-ан-Бресс
Завершен
21 ноября, 21:30
Шатору
1 : 3
Версаль
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 13 тур Таблица
7 ноября, 21:30
Версаль
1 : 1
Валансьен
Завершен
7 ноября, 21:30
Кан
0 : 0
Париж 13
Завершен
7 ноября, 21:30
Кевийи
0 : 3
Шатору
Завершен
7 ноября, 21:30
Конкарно
3 : 0
Орлеан
Завершен
7 ноября, 21:30
Бур-ан-Бресс
1 : 2
Дижон
Завершен
7 ноября, 21:30
Вильфранш
3 : 1
Стад Брьошен
Завершен
7 ноября, 21:30
Обань
1 : 4
Ле-Пюи
Завершен
7 ноября, 21:30
Флери
0 : 0
Сошо
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 12 тур Таблица
1 ноября, 17:00
Руан
2 : 1
Вильфранш
Завершен
31 октября, 21:30
Дижон
0 : 1
Флери
Завершен
31 октября, 21:30
Париж 13
2 : 1
Бур-ан-Бресс
Завершен
31 октября, 21:30
Стад Брьошен
1 : 1
Кан
Завершен
31 октября, 21:30
Сошо
2 : 0
Версаль
Завершен
31 октября, 21:30
Валансьен
2 : 0
Кевийи
Завершен
31 октября, 21:30
Шатору
0 : 3
Обань
Завершен
31 октября, 21:30
Ле-Пюи
1 : 1
Конкарно
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 11 тур Таблица
21 октября, 20:30
Версаль
0 : 2
Дижон
Завершен
21 октября, 20:30
Кевийи
1 : 1
Сошо
Завершен
21 октября, 20:30
Париж 13
3 : 0
Стад Брьошен
Завершен
21 октября, 20:30
Обань
1 : 1
Валансьен
Завершен
21 октября, 20:30
Вильфранш
1 : 2
Орлеан
Завершен
21 октября, 20:30
Бур-ан-Бресс
2 : 2
Флери
Завершен
21 октября, 20:30
Конкарно
0 : 0
Шатору
Завершен
21 октября, 21:00
Кан
1 : 1
Руан
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 10 тур Таблица
17 октября, 20:30
Валансьен
1 : 2
Конкарно
Завершен
17 октября, 20:30
Флери
0 : 0
Версаль
Завершен
17 октября, 20:30
Ле-Пюи
3 : 0
Вильфранш
Завершен
17 октября, 20:30
Стад Брьошен
1 : 2
Бур-ан-Бресс
Завершен
17 октября, 20:30
Орлеан
2 : 1
Кан
Завершен
17 октября, 20:30
Сошо
2 : 0
Обань
Завершен
17 октября, 20:30
Дижон
4 : 1
Кевийи
Завершен
17 октября, 20:30
Руан
3 : 0
Париж 13
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 4 тур Таблица
7 октября, 20:30
Версаль
2 : 1
Вильфранш
Завершен
29 августа, 20:30
Сошо
2 : 0
Стад Брьошен
Завершен
29 августа, 20:30
Флери
1 : 2
Кан
Завершен
29 августа, 20:30
Шатору
0 : 1
Орлеан
Завершен
29 августа, 20:30
Обань
1 : 1
Конкарно
Завершен
29 августа, 20:30
Валансьен
2 : 3
Руан
Завершен
29 августа, 20:30
Ле-Пюи
1 : 1
Бур-ан-Бресс
Завершен
29 августа, 20:30
Дижон
4 : 2
Париж 13
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 9 тур Таблица
3 октября, 20:30
Кевийи
1 : 1
Флери
Завершен
3 октября, 20:30
Париж 13
2 : 2
Орлеан
Завершен
3 октября, 20:30
Обань
1 : 1
Дижон
Завершен
3 октября, 20:30
Конкарно
1 : 0
Сошо
Завершен
3 октября, 20:30
Бур-ан-Бресс
0 : 1
Версаль
Завершен
3 октября, 20:30
Вильфранш
2 : 1
Шатору
Завершен
3 октября, 20:30
Стад Брьошен
0 : 1
Руан
Завершен
3 октября, 20:30
Кан
2 : 0
Ле-Пюи
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 8 тур Таблица
26 сентября, 20:30
Руан
1 : 0
Бур-ан-Бресс
Завершен
26 сентября, 20:30
Дижон
3 : 0
Конкарно
Завершен
26 сентября, 20:30
Шатору
2 : 1
Кан
Завершен
26 сентября, 20:30
Ле-Пюи
1 : 1
Париж 13
Завершен
26 сентября, 20:30
Орлеан
3 : 2
Стад Брьошен
Завершен
26 сентября, 20:30
Флери
0 : 2
Обань
Завершен
26 сентября, 20:30
Версаль
1 : 2
Кевийи
Завершен
26 сентября, 20:30
Валансьен
2 : 0
Вильфранш
Завершен
26 сентября, 20:30
Сошо
0 : 0
Булонь
Перенесен
Франция. Третья лига (2025/2026), 7 тур Таблица
19 сентября, 20:30
Стад Брьошен
1 : 2
Ле-Пюи
Завершен
19 сентября, 20:30
Конкарно
0 : 1
Флери
Завершен
19 сентября, 20:30
Кан
0 : 0
Валансьен
Завершен
19 сентября, 20:30
Обань
1 : 1
Версаль
Завершен
19 сентября, 20:30
Руан
1 : 0
Орлеан
Завершен
19 сентября, 20:30
Париж 13
1 : 1
Шатору
Завершен
19 сентября, 20:30
Бур-ан-Бресс
0 : 3
Кевийи
Завершен
19 сентября, 20:30
Вильфранш
1 : 0
Сошо
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 6 тур Таблица
12 сентября, 20:30
Кевийи
1 : 2
Обань
Завершен
12 сентября, 20:30
Сошо
1 : 1
Кан
Завершен
12 сентября, 18:00
Ле-Пюи
0 : 3
Руан
Завершен
12 сентября, 20:30
Валансьен
1 : 0
Париж 13
Завершен
12 сентября, 20:30
Дижон
0 : 0
Вильфранш
Завершен
12 сентября, 20:30
Шатору
2 : 2
Стад Брьошен
Завершен
12 сентября, 20:30
Версаль
4 : 0
Конкарно
Завершен
12 сентября, 20:30
Орлеан
1 : 0
Бур-ан-Бресс
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 5 тур Таблица
6 сентября, 19:00
Руан
1 : 2
Шатору
Завершен
5 сентября, 19:30
Бур-ан-Бресс
0 : 0
Обань
Завершен
5 сентября, 19:30
Париж 13
1 : 3
Сошо
Завершен
5 сентября, 19:30
Стад Брьошен
2 : 1
Валансьен
Завершен
5 сентября, 19:30
Вильфранш
0 : 3
Флери
Завершен
5 сентября, 19:30
Кан
0 : 0
Дижон
Завершен
5 сентября, 19:30
Орлеан
1 : 1
Ле-Пюи
Завершен
5 сентября, 19:30
Конкарно
3 : 1
Кевийи
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 3 тур Таблица
22 августа, 20:30
Кан
0 : 2
Версаль
Завершен
22 августа, 20:30
Орлеан
2 : 1
Валансьен
Завершен
22 августа, 20:30
Париж 13
1 : 0
Флери
Завершен
22 августа, 20:30
Вильфранш
2 : 1
Кевийи
Завершен
22 августа, 20:30
Бур-ан-Бресс
0 : 2
Конкарно
Завершен
22 августа, 20:30
Руан
3 : 1
Сошо
Завершен
22 августа, 20:30
Стад Брьошен
0 : 0
Дижон
Завершен
22 августа, 20:30
Ле-Пюи
2 : 2
Шатору
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 2 тур Таблица
15 августа, 20:30
Сошо
5 : 0
Орлеан
Завершен
15 августа, 20:30
Версаль
2 : 1
Париж 13
Завершен
15 августа, 20:30
Флери
4 : 1
Стад Брьошен
Завершен
15 августа, 20:30
Обань
3 : 1
Вильфранш
Завершен
15 августа, 18:00
Дижон
1 : 1
Руан
Завершен
15 августа, 20:30
Шатору
2 : 2
Бур-ан-Бресс
Завершен
15 августа, 20:30
Кевийи
1 : 1
Кан
Завершен
15 августа, 20:30
Валансьен
2 : 1
Ле-Пюи
Завершен
Франция. Третья лига (2025/2026), 1 тур Таблица
8 августа, 20:30
Кан
3 : 0
Обань
Завершен
8 августа, 20:30
Вильфранш
0 : 0
Конкарно
Завершен
8 августа, 20:30
Руан
0 : 0
Флери
Завершен
8 августа, 20:30
Ле-Пюи
0 : 1
Сошо
Завершен
8 августа, 20:30
Париж 13
1 : 0
Кевийи
Завершен
8 августа, 20:30
Шатору
0 : 0
Валансьен
Завершен
8 августа, 20:30
Орлеан
1 : 2
Дижон
Завершен
8 августа, 20:30
Стад Брьошен
0 : 1
Версаль
Завершен
Популярные турниры
РПЛ ЧМ-2026 Первая лига Кубок России АПЛ Бундеслига Примера Серия А Лига 1 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Саудовская Аравия
Все турниры
Россия РПЛ Первая лига Кубок России 2 лига Лига А. «Золото» 2 лига Лига А «Серебро» 2 лига Лига Б Группа 1 2 лига Лига Б Группа 2 2 лига Лига Б Группа 3 2 лига Лига Б Группа 4 МФЛ Женская Суперлига
ЧМ-2026 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Англия АПЛ Чемпионшип Лига 1 Лига 2 Национальная лига Кубок лиги Кубок Англии
Италия Серия А Серия В Кубок Италии
Испания Примера Сегунда Кубок Испании
Германия Бундеслига Вторая Бундеслига Третья Лига Кубок Германии
Франция Лига 1 Лига 2 Третья лига Кубок Франции
Показать все
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+
На страницу матча