Обань - Дижон: онлайн-трансляция 03 октября 2025

Обань
03.10.2025, пятница, 20:30
Франция. Третья лига, 9 тур
- : -
Не начался
Дижон
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Обань - Дижон
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Обань
Дижон
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
15 августа 2024, 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
7 августа 2024, 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
7 мая 2024, 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
18 апреля 2024, 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
20 сентября 2022, 13:59
Франция. Третья лига
Франция. Третья лига, 3 тур
Вильфранш
- : -
22.08.2025
Кевийи
Франция. Третья лига, 3 тур
Париж 13
- : -
22.08.2025
Флери
Франция. Третья лига, 3 тур
Аяччо
- : -
22.08.2025
Обань
Франция. Третья лига, 3 тур
Ле-Пюи
- : -
22.08.2025
Шатору
Франция. Третья лига, 3 тур
Кан
- : -
22.08.2025
Версаль
Франция. Третья лига, 3 тур
Вильфранш
- : -
22.08.2025
Кевийи
Последние матчи
Обань
Дижон
Франция. Третья лига, 2 тур
Обань
3 : 1
15.08.2025
Вильфранш
Франция. Третья лига, 2 тур
Дижон
1 : 1
15.08.2025
Руан
Франция. Третья лига, 1 тур
Кан
3 : 0
08.08.2025
Обань
Франция. Третья лига, 1 тур
Орлеан
1 : 2
08.08.2025
Дижон
Франция. Третья лига, 34 тур
Обань
0 : 3
16.05.2025
Валансьен
Франция. Третья лига, 2 тур
Обань
3 : 1
15.08.2025
Вильфранш
Франция. Третья лига, 1 тур
Кан
3 : 0
08.08.2025
Обань
Франция. Третья лига, 34 тур
Обань
0 : 3
16.05.2025
Валансьен
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Обань
1 : 0
02.05.2025
Орлеан
Франция. Третья лига, 2 тур
Дижон
1 : 1
15.08.2025
Руан
Франция. Третья лига, 1 тур
Орлеан
1 : 2
08.08.2025
Дижон
Франция. Третья лига, 34 тур
Бур-ан-Бресс
2 : 1
16.05.2025
Дижон
Франция. Третья лига, 33 тур
Дижон
0 : 3
09.05.2025
Булонь
Франция. Третья лига, 32 тур
Шатору
3 : 3
02.05.2025
Дижон
