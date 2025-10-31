Кубок Франции. «Монако» с Головиным вылетел от клуба третьего дивизиона

«Руан» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2024

Кубок Франции. «ПСЖ» 102 минуты не мог забить команде из 3 дивизиона, но вышел в 1/4 финала

Паредес – в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Вильфраншем»

«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»