Кевийи - Флери
Главная
Расписание матчей
Франция. Третья лига
Кевийи - Флери
Кевийи - Флери: онлайн-трансляция 03 октября 2025
Кевийи
03.10.2025, пятница, 20:30
Франция. Третья лига, 9 тур
- : -
Не начался
Флери
Матч
Таблица
Статистика матча Кевийи - Флери
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Кевийи
Флери
Головин не сыграет с «Кевийи» в Кубке Франции. У него болит живот
1 января 2022, 23:08
13
Больше новостей
Франция. Третья лига
Все
Текущие
Будущие
Франция. Третья лига, 3 тур
Вильфранш
- : -
22.08.2025
Кевийи
Франция. Третья лига, 3 тур
Париж 13
- : -
22.08.2025
Флери
Франция. Третья лига, 3 тур
Аяччо
- : -
22.08.2025
Обань
Франция. Третья лига, 3 тур
Ле-Пюи
- : -
22.08.2025
Шатору
Франция. Третья лига, 3 тур
Кан
- : -
22.08.2025
Версаль
Франция. Третья лига, 3 тур
Вильфранш
- : -
22.08.2025
Кевийи
Франция. Третья лига, 3 тур
Париж 13
- : -
22.08.2025
Флери
Франция. Третья лига, 3 тур
Аяччо
- : -
22.08.2025
Обань
Франция. Третья лига, 3 тур
Ле-Пюи
- : -
22.08.2025
Шатору
Франция. Третья лига, 3 тур
Кан
- : -
22.08.2025
Версаль
Последние матчи
Все
Кевийи
Флери
Франция. Третья лига, 2 тур
Флери
4 : 1
15.08.2025
Стад Брьошен
Франция. Третья лига, 2 тур
Кевийи
1 : 1
15.08.2025
Кан
Франция. Третья лига, 1 тур
Париж 13
1 : 0
08.08.2025
Кевийи
Франция. Третья лига, 1 тур
Руан
0 : 0
08.08.2025
Флери
Франция. Третья лига, 34 тур
Кевийи
1 : 0
16.05.2025
Сошо
Франция. Третья лига, 2 тур
Кевийи
1 : 1
15.08.2025
Кан
Франция. Третья лига, 1 тур
Париж 13
1 : 0
08.08.2025
Кевийи
Франция. Третья лига, 34 тур
Кевийи
1 : 0
16.05.2025
Сошо
Франция. Третья лига, 33 тур
Вильфранш
0 : 1
09.05.2025
Кевийи
Франция. Третья лига, 32 тур
Кевийи
1 : 3
02.05.2025
Версаль
Франция. Третья лига, 2 тур
Флери
4 : 1
15.08.2025
Стад Брьошен
Франция. Третья лига, 1 тур
Руан
0 : 0
08.08.2025
Флери
