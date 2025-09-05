Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Третья лига
Стад Брьошен - Валансьен
Стад Брьошен - Валансьен: онлайн-трансляция 05 сентября 2025
Стад Брьошен
05.09.2025, пятница, 19:30
Франция. Третья лига, 5 тур
- : -
Не начался
Валансьен
Матч
Таблица
Статистика матча Стад Брьошен - Валансьен
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Стад Брьошен
Валансьен
Сафонов отреагировал на 7:0 «ПСЖ» в Кубке Франции
27 февраля, 06:44
Кубок Франции. «ПСЖ» разнес «Стад Брьошен» в 1/4 финала – 7:0; Сафонов отстоял на ноль
27 февраля, 00:59
Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч 1/4 финала Кубка Франции
26 февраля, 22:10
2
«Стад Брьошен» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2025
26 февраля, 22:00
Доннарумма пропустит ближайший матч «ПСЖ», Сафонов – в заявке
26 февраля, 16:08
Сафонов отреагировал на 7:0 «ПСЖ» в Кубке Франции
27 февраля, 06:44
Кубок Франции. «ПСЖ» разнес «Стад Брьошен» в 1/4 финала – 7:0; Сафонов отстоял на ноль
27 февраля, 00:59
Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч 1/4 финала Кубка Франции
26 февраля, 22:10
2
«Стад Брьошен» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2025
26 февраля, 22:00
Доннарумма пропустит ближайший матч «ПСЖ», Сафонов – в заявке
26 февраля, 16:08
Стал известен первый финалист Кубка Франции
3 апреля 2024, 00:27
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
9 марта 2018, 17:00
9
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
12 апреля 2016, 16:06
50
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
27 октября 2015, 02:01
1
Больше новостей
Франция. Третья лига
Все
Текущие
Будущие
Франция. Третья лига, 3 тур
Вильфранш
- : -
22.08.2025
Кевийи
Франция. Третья лига, 3 тур
Париж 13
- : -
22.08.2025
Флери
Франция. Третья лига, 3 тур
Аяччо
- : -
22.08.2025
Обань
Франция. Третья лига, 3 тур
Ле-Пюи
- : -
22.08.2025
Шатору
Франция. Третья лига, 3 тур
Кан
- : -
22.08.2025
Версаль
Франция. Третья лига, 3 тур
Вильфранш
- : -
22.08.2025
Кевийи
Франция. Третья лига, 3 тур
Париж 13
- : -
22.08.2025
Флери
Франция. Третья лига, 3 тур
Аяччо
- : -
22.08.2025
Обань
Франция. Третья лига, 3 тур
Ле-Пюи
- : -
22.08.2025
Шатору
Франция. Третья лига, 3 тур
Кан
- : -
22.08.2025
Версаль
Последние матчи
Все
Стад Брьошен
Валансьен
Франция. Третья лига, 2 тур
Флери
4 : 1
15.08.2025
Стад Брьошен
Франция. Третья лига, 2 тур
Валансьен
2 : 1
15.08.2025
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 1 тур
Стад Брьошен
0 : 1
08.08.2025
Версаль
Франция. Третья лига, 1 тур
Шатору
0 : 0
08.08.2025
Валансьен
Франция. Третья лига, 34 тур
Обань
0 : 3
16.05.2025
Валансьен
Франция. Третья лига, 2 тур
Флери
4 : 1
15.08.2025
Стад Брьошен
Франция. Третья лига, 1 тур
Стад Брьошен
0 : 1
08.08.2025
Версаль
Франция. Кубок, 1/4 финала
Стад Брьошен
0 : 7
26.02.2025
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/8 финала
Стад Брьошен
2 : 1
05.02.2025
Ницца
Франция. Кубок, 1/16 финала
Стад Брьошен
1 : 1
15.01.2025
Анси
Франция. Третья лига, 2 тур
Валансьен
2 : 1
15.08.2025
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 1 тур
Шатору
0 : 0
08.08.2025
Валансьен
Франция. Третья лига, 34 тур
Обань
0 : 3
16.05.2025
Валансьен
Франция. Третья лига, 33 тур
Валансьен
3 : 4
09.05.2025
Нанси
Франция. Третья лига, 32 тур
Париж 13
1 : 1
02.05.2025
Валансьен
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: