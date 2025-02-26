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  • «Стад Брьошен» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2025

«Стад Брьошен» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2025

26 февраля 2025, 22:00
Стад Брьошен
26.02.2025, среда, 23:10
Франция. Кубок, 1/4 финала
0 : 7
Завершен
ПСЖ
16' Ж. Невеш 36' Г. Рамуш 48' Г. Рамуш (П) 55' Д. Дуэ 58' Г. Рамуш 66' С. Маюлу 85' У. Дембеле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стад Брьошен
30
Franck L'Hostis
ВР
27
James Le Marer
(К) ЦЗ
4
Benjamin Angoua
ЦЗ
2
Christophe Kerbrat
ЦЗ
5
Hugo Boudin
ЦЗ
8
Madigoundo Diakite
ЦЗ
7
Artur Zakharyan
ЦП
10
Léo Yobé
ЦП
9
Aimeric Gomis-Maillard
ЦФ
11
Stan Janno
ЦФ
6
G. Beghin
ЦФ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
87
Жоау Невеш
АП
24
Сенни Маюлу
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Стад Брьошен
16
Gabin Le Normand
ВР
3
Leo Rouille
ЦЗ
14
Hugo Boutsingkham
ЦЗ
17
Boubacar Diakhaby
ЦП
28
Yacine Ahjaou
ЦП
26
Jhon Balzan
ЦФ
25
Julien Benhaim
ЦФ
23
Mathéo Ntumi
ЦФ
24
Christian Konan
ЦФ
ПСЖ
1
Луи Муке
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
10
Усман Дембеле
ПВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
3-2-2-3
30
2
5
8
4
27
7
10
6
11
9
4-1-3-2
39
Сафонов
2
Хакими
4
Бералдо
51
Пачо
21
Эрнандес
8
Руис
87
Невеш
24
Маюлу
7
Кварацхелия
9
Рамуш
14
Дуэ
7
3
3
7
6
25
25
6
9
23
23
9
11
24
24
11
2
Хакими
3
Кимпембе
3
Кимпембе
2
Хакими
87
Невеш
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
87
Невеш
21
Эрнандес
29
Барколя
29
Барколя
21
Эрнандес
7
Кварацхелия
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Кварацхелия
9
Рамуш
19
Мбайе
19
Мбайе
9
Рамуш
Остались в запасе
Стад Брьошен
ПСЖ
16
Gabin Le Normand
ВР
14
Hugo Boutsingkham
ЦЗ
17
Boubacar Diakhaby
ЦП
28
Yacine Ahjaou
ЦП
26
Jhon Balzan
ЦФ
1
Луи Муке
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Gabin Le Normand
ВР
14
Hugo Boutsingkham
ЦЗ
17
Boubacar Diakhaby
ЦП
28
Yacine Ahjaou
ЦП
26
Jhon Balzan
ЦФ
Остались в запасе
1
Луи Муке
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Стад Брьошен - ПСЖ
Всего ударов по воротам
4
20
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
8
Нарушения
6
9
Офсайды
0
1
Количество передач
273
789
Сейвы
2
2
Точность передач %
75
93
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
0
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Стад Брьошен» против «ПСЖ», 1/4 кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 23:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Стад Брьошен» – «ПСЖ»

«Стад Брьошен» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Кубок ПСЖ Стад Брьошен
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