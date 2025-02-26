26.02.2025, среда, 23:10
Франция. Кубок, 1/4 финала
Франция. Кубок, 1/4 финала
0 : 7
Завершен
Составы команд
Стад Брьошен
Стад Брьошен
3-2-2-3
30
2
5
8
4
27
7
10
6
11
9
4-1-3-2
39
Сафонов
2
Хакими
4
Бералдо
51
Пачо
21
Эрнандес
8
Руис
87
Невеш
24
Маюлу
7
Кварацхелия
9
Рамуш
14
Дуэ
7
3
3
7
6
25
25
6
9
23
23
9
11
24
24
11
2
Хакими
3
Кимпембе
3
Кимпембе
2
Хакими
87
Невеш
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
87
Невеш
21
Эрнандес
29
Барколя
29
Барколя
21
Эрнандес
7
Кварацхелия
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Кварацхелия
9
Рамуш
19
Мбайе
19
Мбайе
9
Рамуш
Остались в запасе
Стад Брьошен
ПСЖ
16
Gabin Le Normand
ВР
14
Hugo Boutsingkham
ЦЗ
17
Boubacar Diakhaby
ЦП
28
Yacine Ahjaou
ЦП
26
Jhon Balzan
ЦФ
1
Луи Муке
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Gabin Le Normand
ВР
14
Hugo Boutsingkham
ЦЗ
17
Boubacar Diakhaby
ЦП
28
Yacine Ahjaou
ЦП
26
Jhon Balzan
ЦФ
Остались в запасе
1
Луи Муке
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Стад Брьошен - ПСЖ
Всего ударов по воротам
4
20
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
8
Нарушения
6
9
Офсайды
0
1
Количество передач
273
789
Сейвы
2
2
Точность передач %
75
93
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
0
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Стад Брьошен» против «ПСЖ», 1/4 кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 23:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Стад Брьошен» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Старт».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»