Турнирная таблица Третья лига (Насьональ) 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
18
11
3
52
25
27
65
32
14
13
5
43
29
14
55
31
15
10
6
48
26
22
55
32
15
9
8
47
30
17
54
32
15
8
9
46
34
12
53
32
14
9
9
42
42
0
51
32
12
11
9
45
38
7
47
32
8
16
8
39
34
5
40
31
10
8
13
35
41
-6
38
32
8
14
10
32
37
-5
38
32
9
10
13
38
46
-8
37
32
10
7
15
34
45
-11
37
32
8
9
15
34
45
-11
33
32
7
11
14
26
41
-15
32
32
8
7
17
25
44
-19
31
32
6
13
13
35
49
-14
31
32
5
12
15
35
50
-15
27
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
9
6
1
28
11
17
33
16
9
5
2
32
15
17
32
16
8
5
3
22
14
8
29
16
8
4
4
25
17
8
28
16
8
4
4
26
15
11
28
16
8
2
6
23
21
2
26
16
7
5
4
23
21
2
26
16
5
9
2
16
10
6
24
15
7
2
6
19
16
3
23
16
5
7
4
22
19
3
22
16
5
6
5
16
20
-4
21
16
5
4
7
13
21
-8
19
16
4
7
5
17
18
-1
19
16
3
8
5
15
19
-4
17
16
3
7
6
18
24
-6
16
16
3
4
9
16
27
-11
13
16
3
4
9
16
21
-5
13
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
9
6
1
20
10
10
33
16
6
8
2
21
15
6
26
16
7
5
4
21
15
6
26
16
7
4
5
21
17
4
25
16
7
4
5
23
19
4
25
16
7
4
5
19
21
-2
25
15
6
4
5
20
15
5
22
16
6
3
7
20
22
-2
21
16
4
7
5
15
19
-4
19
16
3
9
4
19
22
-3
18
16
3
7
6
23
24
-1
16
16
5
1
10
19
26
-7
16
16
3
6
7
16
25
-9
15
16
2
8
6
19
29
-10
14
16
3
3
10
12
23
-11
12
16
2
5
9
10
21
-11
11
16
2
5
9
11
24
-13
11
0
0
0
0
0
0
0
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире