Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский оценил прощание полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова с болельщиками.
«Красивое прощание. Такое, каким оно должно быть. Молодец, Алексей. Мог ведь и в Ростов не ехать. Но он там. С теми, кто его поддерживал все эти годы», – написал Моссаковский.
- Ранее турецкие инсайдеры сообщили, что в ближайшие дни футболист прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Галатасараем».
- По данным источников, сумма сделки составит 25 млн евро.
- В минувшем сезоне Батраков провeл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Рыночная стоимость полузащитника составляет 28 млн евро.
Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского