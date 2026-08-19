Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский оценил прощание полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова с болельщиками.

«Красивое прощание. Такое, каким оно должно быть. Молодец, Алексей. Мог ведь и в Ростов не ехать. Но он там. С теми, кто его поддерживал все эти годы», – написал Моссаковский.