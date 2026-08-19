Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости

Экс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб.

Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита».

«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева.

«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ.

Символическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова.

Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен.

«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков.

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