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    • Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»

    Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»

    Экс-зенитовец Андрей Панюков вспомнил, как его бывший одноклубник по «Аяччо» Антони Липпини отзывался про президента РФ Владимира Путина.

    – Майку с Путиным во Францию не привозил?

    – Привозил! Антони Липпини из «Аяччо» просил: «Как же я люблю Путина, это мой герой! Хочу футболку с ним!» Я даже две захватил в аэропорту.

    И что думаешь? На следующей день Липпини приехал в ней на тренировку! Сейчас, думаю, если в ней прокатится, будут проблемы, ха-ха.

    Этот Липпини подкованный был, зараза. Про все в России знал! У корсиканцев специфический акцент, а по-английски Антони не шарит. Постоянно повторял мне: «Чичени́, чичени́».

    Потом я допер, что он говорил про Кадырова, про Чечню! Говорю ему: «Дурак, а это ты откуда знаешь?» – «Да ты что! Слежу за политикой, мне очень нравится».

    В курсе про обе чеченские войны! Просил меня что-нибудь рассказать об этом. Я конечно, ничего плохого не мог поведать, ха-ха!

    – Откуда у Липпини эта любовь?

    – А я даже спрашивал. Антони говорил: «Понимаю, у нас с одной стороны новости показывают, а у вас – с другой. Но даже так чувствую, какой Путин сильный, харизматичный».

    • Российский футболист выступал за «Аяччо» с 2015 по 2016 год.
    • Сейчас он играет за белорусский «Нафтан».

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    Источник: Sport24

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    23.10.2023 22:18
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