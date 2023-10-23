Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»

Экс-зенитовец Андрей Панюков вспомнил, как его бывший одноклубник по «Аяччо» Антони Липпини отзывался про президента РФ Владимира Путина.

– Майку с Путиным во Францию не привозил?

– Привозил! Антони Липпини из «Аяччо» просил: «Как же я люблю Путина, это мой герой! Хочу футболку с ним!» Я даже две захватил в аэропорту.

И что думаешь? На следующей день Липпини приехал в ней на тренировку! Сейчас, думаю, если в ней прокатится, будут проблемы, ха-ха.

Этот Липпини подкованный был, зараза. Про все в России знал! У корсиканцев специфический акцент, а по-английски Антони не шарит. Постоянно повторял мне: «Чичени́, чичени́».

Потом я допер, что он говорил про Кадырова, про Чечню! Говорю ему: «Дурак, а это ты откуда знаешь?» – «Да ты что! Слежу за политикой, мне очень нравится».

В курсе про обе чеченские войны! Просил меня что-нибудь рассказать об этом. Я конечно, ничего плохого не мог поведать, ха-ха!

– Откуда у Липпини эта любовь?

– А я даже спрашивал. Антони говорил: «Понимаю, у нас с одной стороны новости показывают, а у вас – с другой. Но даже так чувствую, какой Путин сильный, харизматичный».