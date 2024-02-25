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    • «Идет бабушка с пакетом, а рядом танк и люди со щитами»: Панюков вспомнил, как застал режим КТО в Нальчике

    «Идет бабушка с пакетом, а рядом танк и люди со щитами»: Панюков вспомнил, как застал режим КТО в Нальчике

    Бывший форвард «Спартака» из Нальчика Андрей Панюков вспомнил, как застал в городе режим контртеррористической операции.

    • Игрок был в аренде в Нальчике в 2014 году из «Динамо».
    • Панюков провел за нальчан 12 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.
    • Сейчас 29-летний Панюков в БАТЭ.

    «В Нальчике тоже были «приколы». Туда периодически спускаются ваххабиты. Я уже снял квартиру. Выходной. Просыпаюсь в 11 утра. Жил прямо в центре. Слышу – то ли танки, то ли БТР.

    Включаю телевизор. Там говорят: «Сегодня пять ваххабитов были ликвидированы». Выхожу на балкон – внатуре в щитах все идут. Я звоню кенту: «Забирай меня отсюда». Там дорогу перекрыли. Полицейские вышли, расстреляли дом с ваххабитами – и разошлись. Бабушка с пакетом идет, рядом танк. Я думаю: «Куда я попал?». Но кент потом мне сказал, что вахи мирных не трогают, а с полицейскими конфликтуют. Потом я уже привык, что из «калаша» стреляют», – вспомнил Панюков на ютуб-канале «На банке».

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 17:08
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    Комментарии (1)
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    O-kolesov
    1708875501
    Молод ишшо, а блататы нахватался."кент" " в натуре"
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