«Идет бабушка с пакетом, а рядом танк и люди со щитами»: Панюков вспомнил, как застал режим КТО в Нальчике

Бывший форвард «Спартака» из Нальчика Андрей Панюков вспомнил, как застал в городе режим контртеррористической операции.

Игрок был в аренде в Нальчике в 2014 году из «Динамо».

Панюков провел за нальчан 12 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.

Сейчас 29-летний Панюков в БАТЭ.

«В Нальчике тоже были «приколы». Туда периодически спускаются ваххабиты. Я уже снял квартиру. Выходной. Просыпаюсь в 11 утра. Жил прямо в центре. Слышу – то ли танки, то ли БТР.

Включаю телевизор. Там говорят: «Сегодня пять ваххабитов были ликвидированы». Выхожу на балкон – внатуре в щитах все идут. Я звоню кенту: «Забирай меня отсюда». Там дорогу перекрыли. Полицейские вышли, расстреляли дом с ваххабитами – и разошлись. Бабушка с пакетом идет, рядом танк. Я думаю: «Куда я попал?». Но кент потом мне сказал, что вахи мирных не трогают, а с полицейскими конфликтуют. Потом я уже привык, что из «калаша» стреляют», – вспомнил Панюков на ютуб-канале «На банке».