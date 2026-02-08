Введите ваш ник на сайте
Панюков рассказал о самых больших премиальных в «Динамо»

Сегодня, 15:19

Бывший динамовец Андрей Панюков на ютуб-канале Анатолия Катрича вспомнил, какие у него были самые крупные премиальные в карьере.

– Самые большие премиальные в твоей карьере?

– Двадцаточка была один раз. В «Динамо» дали за победу в 1/16 финала Кубка России над «Химками».

Мы проигрывали 0:1, я вышел на замену, забил и отдал голевую передачу.

Я на базе тогда жил с сербом Марко Ломичем. Мы с ним на балконе курили, он мне: «Брат, хорошо, двойные премиальные!»

Курс тогда был 30 рублей [за евро]. Получается, получил 600 тысяч рублей.

Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Динамо Панюков Андрей
Панюков рассказал о самых больших премиальных в «Динамо»

15:19
