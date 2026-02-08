Панюков рассказал о самых больших премиальных в «Динамо»

Бывший динамовец Андрей Панюков на ютуб-канале Анатолия Катрича вспомнил, какие у него были самые крупные премиальные в карьере.
– Самые большие премиальные в твоей карьере?
– Двадцаточка была один раз. В «Динамо» дали за победу в 1/16 финала Кубка России над «Химками».
Мы проигрывали 0:1, я вышел на замену, забил и отдал голевую передачу.
Я на базе тогда жил с сербом Марко Ломичем. Мы с ним на балконе курили, он мне: «Брат, хорошо, двойные премиальные!»
Курс тогда был 30 рублей [за евро]. Получается, получил 600 тысяч рублей.
- Последним клубом игрока был БАТЭ, за который он провел в этом году 13 матчей и забил 4 гола.
- Панюков сыграл 75 матчей в РПЛ за «Динамо», «Зенит» и «Урал», забил 13 голов.
- Также он выступал за «Химки», «Спартак-Нальчик», «Балтику», «Атлантас», «Аяччо» «Брагу» B, «Кызыл-Жар», «Велес», «Славию-Мозырь» и «Нафтан».
Источник: Спортс