Панюков рассказал о самых больших премиальных в «Динамо»

Бывший динамовец Андрей Панюков на ютуб-канале Анатолия Катрича вспомнил, какие у него были самые крупные премиальные в карьере.

– Самые большие премиальные в твоей карьере?

– Двадцаточка была один раз. В «Динамо» дали за победу в 1/16 финала Кубка России над «Химками».

Мы проигрывали 0:1, я вышел на замену, забил и отдал голевую передачу.

Я на базе тогда жил с сербом Марко Ломичем. Мы с ним на балконе курили, он мне: «Брат, хорошо, двойные премиальные!»

Курс тогда был 30 рублей [за евро]. Получается, получил 600 тысяч рублей.