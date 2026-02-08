Семшов описал Гонду двумя словами

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов оценил трансфер Лусиано Гонду из «Зенита» в ЦСКА.
- Аргентинца забрали из «Зенита» в обмен на Игоря Дивеева.
- Форвард забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 51 матче после переезда в Россию.
- Перед ЦСКА стоит задача выиграть РПЛ.
«ЦСКА требовался нападающий, а Лусиано уже адаптировался к нашему чемпионату. Думаю, он грозная сила.
Лусиано – сильный футболист, который при доверии [тренерского штаба] может принести пользу «армейцам», – сказал Семшов.
Источник: «Матч ТВ»