Российскому клубу предложили подписать Михаила Ефремова

Деятель медийного футбола Дмитрий Егоров посоветовал медийной «Народной команде» подписать болельщика «Спартака» Михаила Ефремова.
«Мне кажется, «Народная команда» должна пригласить Михаила Ефремова.
Да, он совершил ужасную ошибку, которая исходила из его образа жизни, он стал виновником трагедии, за что он получил длительный срок.
Но Ефремов очень любит футбол», – написал Егоров.
- В прошлом году Ефремова освободили по УДО.
- Артист был в тюрьме с 2020 года за пьяное ДТП с погибшим.
- Ефремов до ареста посещал матчи «Спартака».
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова