Российскому клубу предложили подписать Михаила Ефремова

Деятель медийного футбола Дмитрий Егоров посоветовал медийной «Народной команде» подписать болельщика «Спартака» Михаила Ефремова.

«Мне кажется, «Народная команда» должна пригласить Михаила Ефремова.

Да, он совершил ужасную ошибку, которая исходила из его образа жизни, он стал виновником трагедии, за что он получил длительный срок.

Но Ефремов очень любит футбол», – написал Егоров.