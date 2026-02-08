«Краснодар» покупает защитника за 350 миллионов рублей

«Краснодар» приближается к покупке латераля «Ростова» Ильи Вахании.
«Вахания близок к переходу в «Краснодар»: сумма сделки может составить 300-350 миллионов рублей (включая трансфер, агентские и подъемные игроку).
«Ростов» нуждается в деньгах и поэтому готов продать один из своих главных активов.
Однако окончательного решения нет. У Мусаева имеются Джованни и Пальцев на правый фланг обороны и есть небольшой шанс, что сделку по Вахании отложат до лета», – написал источник.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова