Соболев вновь повздорил с журналистами

Сегодня, 11:38
10

У нападающего «Зенита» Александра Соболева случился конфликт с журналистами. Об этом рассказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

«Позавчера после игры попытались поговорить с Александром Соболевым, задав ему вопрос про мнение Аршавина. Напомню, лучший футболист России XXI века считает, что Соболев не способен стать основным форвардом «Зенита». Естественно, Соболев сразу взорвался и сказал, что, из-за таких вопросов, он никогда не будет разговаривать с журналистами.

Но дело было не в вопросе: Александр и так не собирался разговаривать, он бежал в автобус, не обращая на нас никакого внимания, а уже в салоне выдал, что нормально мы общаться не умеем.

Жалко Александра, если честно. Он выглядит человеком, у которого есть некие психологические проблемы: он какой-то дерганый, неспокойный. Соболев не понимает, что футбол – это развлечение. Нет ничего страшного в том, что ты не можешь забить и стать лидером, такое бывает.

Гораздо умнее было выйти к журналистам и сказать: «Да, парни, пока не могу найти свою игру, но буду работать и стараться, пахать на тренировках. Мнение Аршавина? У каждого человека оно свое, Андрей думает так, кто-то – иначе. Как у вас дела? Все хорошо? Извините, парни, настроения давать большое интервью сейчас нет, пообщаемся как-нибудь потом».

В таком случае Соболев выглядел бы адекватно, а у журналистов не было бы причины писать о нем те вещи, которые он не хотел бы про себя читать. Помните презентацию Александра в «Зените»? Тогда лучезарный футболист раздал всем работникам прессы пакеты с подарками, шутил, смеялся и думал, что жизнь состоит только из белых полос. Как только начались первые трудности, Соболев эту маску снял и снова стал собой настоящим, обвиняя всех вокруг в своих же неудачах.

На моих глазах Соболев прошел путь от скромного парня из Самары, приехавшего в «Спартак», до обозленного на всех футболиста, над которым смеются болельщики. Александр вполне мог стать любимчиком болельщиков, но рядом не оказалось человека, который мог бы подсказать ему, как нужно себя вести.

Я, кстати, был одним из немногих, кто жалел о том, что Соболев ушел из «Спартака», но, как оказалось, я ошибался. Увы, Соболев в какой-то момент перестал быть самим собой, неподобающе вел себя в коллективе и вообще поймал звезду. Но карму обмануть у Александра не получилось: сейчас она возвращает ему все, что он заслужил», – написал Алланазаров.

  • 28-летний Соболев провел за «Зенит» в этом сезоне 23 матча, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
  • Петербуржцы приобрели форварда у «Спартака» за 10 миллионов евро 30 августа 2024 года.
  • Раньше Соболева вызывали в сборную России.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1770540782
нормальная реакция Соболя на Аллочку. Максимка уже всех болел КБ задолбал своей дурной головой, теперь решил докопать до других
Ответить
...уефан
1770543450
...на кол! Обоих!...
Ответить
evgevg13
1770544397
Пусть желтопрессник радуется, что его на... не послали.
Ответить
Император 1
1770544436
Ну а зачем всякую фи.гню спрашивать
Ответить
Taps
1770545051
Этого урода только СВО исправит.
Ответить
Бумбраш
1770548230
1.какие журналисты,так с ними и общаются 2.чипсавин-лучший игрок века-это вообще абсурд 3.что там в зинке чепушки друг про друга говорят -это их проблемы,пусть в своем болоте варятся
Ответить
4ekucT911
1770550381
почему журнашлюхи все поголовно считают, что все им должны что то?
Ответить
Виктор Урал09
1770552276
Да тут видимо ни у одного, ну у другого мозга нет, а если вдруг есть, то они им не пользуются!
Ответить
k611
1770553174
Зачем доставать человека. Поэтому журналистов и не любят, всё бы по шкуру залезть...
Ответить
