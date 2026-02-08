«Краснодар» продажей Козлова ускорит другой трансфер на вход

Данила Козлов переходит из «Краснодара» в ЦСКА. Это ускорит трансфер в Краснодар латераля «Ростова» Ильи Вахании.

«Краснодар» отдает за 1 миллион евро Козлова ЦСКА.

ЦСКА в ответ больше не интересуется Ваханией. И, соответственно, не повышает цену в борьбе за игрока.

«Краснодар» покупает Вахания по более низкой стоимости, чем мог – здесь, вероятно, может быть заложена дельта по трансферу Козлова.

Гениально», – написал комментатор Илья Казаков.