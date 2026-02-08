Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Краснодар» продажей Козлова ускорит другой трансфер на вход

«Краснодар» продажей Козлова ускорит другой трансфер на вход

Сегодня, 10:16
1

Данила Козлов переходит из «Краснодара» в ЦСКА. Это ускорит трансфер в Краснодар латераля «Ростова» Ильи Вахании.

«Краснодар» отдает за 1 миллион евро Козлова ЦСКА.

ЦСКА в ответ больше не интересуется Ваханией. И, соответственно, не повышает цену в борьбе за игрока.

«Краснодар» покупает Вахания по более низкой стоимости, чем мог – здесь, вероятно, может быть заложена дельта по трансферу Козлова.

Гениально», – написал комментатор Илья Казаков.

  • Ваханию оценивают в 5 миллионов евро.
  • 25-летний воспитанник «Зенита» в этом сезоне забил 2 гола и сделал 1 ассист в 22 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

Еще по теме:
В «Ростове» назвали условие для продажи Вахании
Мусаев ответил на претензии в непристойном поведении 3
Черданцев объяснил разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара» 3
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар ЦСКА Вахания Илья Козлов Данила
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Max-Min-vkontakte
1770537103
ох уж эти многоходовочки..)
Ответить
Главные новости
ВидеоПавлюченко выбрал лучший гол в карьере
10:51
1
Важный инсайд об атмосфере в «Спартаке»
10:35
2
Уточненная информация о зарплате Сафонова в «ПСЖ»
10:21
3
Игрок обматерил Слуцкого и не пожал руку после замены
10:02
7
ВидеоСамый возрастной игрок мира дебютировал за новый клуб
09:11
4
Победа «Спартака», инсайды о Сафонове в «ПСЖ», баснословные потери саудитов из-за Роналду и другие новости
01:55
«Реал» и «Ливерпуль» обсуждают обмен футболистами
01:44
4
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
01:27
7
Генич раскритиковал игру «Спартака»: «Мы в осадке и ничего не понимаем»
01:18
9
В «Ростове» честно рассказали, как изменилось финансовое положение клуба
00:50
1
Все новости
Все новости
Российскому клубу предложили подписать Михаила Ефремова
11:16
ЦСКА отправил защитника в Первую лигу
11:02
Тошич назвал лучшего игрока в истории РПЛ
10:45
2
«Краснодар» продажей Козлова ускорит другой трансфер на вход
10:16
1
ФотоАртем Ребров получил сертификат УЕФА
10:11
Семшов описал Гонду двумя словами
09:56
1
Аршавин прокомментировал пародию на себя от «Спартака»
09:49
12
Названа причина, почему имидж Соболева испортился в последние годы
09:19
3
ВидеоМостовой охарактеризовал игроков «Зенита»
01:32
Генич раскритиковал игру «Спартака»: «Мы в осадке и ничего не понимаем»
01:18
9
В «Ростове» честно рассказали, как изменилось финансовое положение клуба
00:50
1
Зенитовец Кондаков восхищен Венделом: «Иногда ты даже понять его не можешь»
00:27
1
Клубы из трех стран интересуются спартаковцем Угальде
00:12
2
В «Ростове» назвали условие для продажи Вахании
Вчера, 23:58
Круговой: «Мой кумир закончил карьеру»
Вчера, 23:37
Червиченко оценил решение УЕФА по Беларуси, Литве и Эстонии
Вчера, 23:19
ФотоКирилл Комбаров объявил о рождении пятого сына
Вчера, 22:56
2
«Спартак» отказал саудовскому клубу в аренде нападающего
Вчера, 21:48
1
Ньямси назвал лучшего российского футболиста
Вчера, 20:59
«Краснодар» сделал новое предложение по Боселли
Вчера, 20:47
1
Боселли приближается к уходу из РПЛ
Вчера, 20:37
Нагучев анонсировал назначение Слуцкого в «Спартак»
Вчера, 20:27
11
Шишкин заявил о деградации сборной России
Вчера, 18:51
2
Фото«Балтика» арендовала панамского защитника
Вчера, 18:17
2
«Ростов» станет «агентской» командой
Вчера, 17:36
3
Пессимистичный прогноз Комбарова на работу Карседо в «Спартаке»
Вчера, 17:18
1
Погребняк – о трансфере «Зенита» на вход: «Пришел цемент обороны»
Вчера, 16:41
10
Смородская объяснила, что не так с трансфером Баринова в ЦСКА
Вчера, 15:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 