«Краснодар» продажей Козлова ускорит другой трансфер на вход

Данила Козлов переходит из «Краснодара» в ЦСКА. Это ускорит трансфер в Краснодар латераля «Ростова» Ильи Вахании.
«Краснодар» отдает за 1 миллион евро Козлова ЦСКА.
ЦСКА в ответ больше не интересуется Ваханией. И, соответственно, не повышает цену в борьбе за игрока.
«Краснодар» покупает Вахания по более низкой стоимости, чем мог – здесь, вероятно, может быть заложена дельта по трансферу Козлова.
Гениально», – написал комментатор Илья Казаков.
- Ваханию оценивают в 5 миллионов евро.
- 25-летний воспитанник «Зенита» в этом сезоне забил 2 гола и сделал 1 ассист в 22 матчах.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова