Появилось объяснение, почему «Спартак» не отдал Гарсию саудовцам

Сегодня, 11:48
3

Спартаковский блогер Кузьмич объяснил, почему «Спартак» отказал саудовскому клубу в аренде форварда Ливая Гарсии.

  • Гарсия присоединился к московской команде прошлой зимой за 18,7 миллиона евро.
  • Его статистика: 33 матча, 9 голов, 3 ассиста.
  • «Спартак» сейчас на сборе в ОАЭ.

«Появилась информация о том, что «Спартак» отказал саудитам в аренде Ливая. Вроде как арабы готовы были даже закрыть всю зарплату Гарсии, но «Спартак» был непоколебим как замок «Винтерфел» перед нашествием синеглазых мертвяков. Понять такое решение легко, и вот почему.

Гарсия обошелся Спартаку в сумасшедшие 20 миллионов. Пока жива надежда хоть как-то его оживить и заставить приносить пользу, руководство будет этими возможностями пользоваться. Как будто бы приход нового тренера вполне может видиться им шансом свои надежды реализовать.

Более того. Отдавать бесплатно то, за что ты только что заплатил двадцатку обидно. Я бы даже сказал унизительно. Это, по сути, публичное признание своей ошибки, на которое пока что никто не готов пойти.

Ну и последнее, но не менее важное. А что делать дальше? Остаться на полгода с одним Угальде (лесозаготовку в виде Заболотного за опцию никто давно не рассматривает)? Это непозволительная роскошь, к тому же подстава для нового тренера. Выделить еще двадцатку на нового нападающего под Кахигао, который вот только что такую же сумму слил в унитаз? Смешно.

Так что Гарсия это крест, который нам тащить на горбе еще минимум год», – написал автор.

Источник: телеграм-канал «У Кузьмича»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Спартак Гарсия Ливай
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1770548072
«Гарсия обошелся Спартаку в сумасшедшие 20 миллионов.» 18,7 миллионов евро, бесспорно, сумасшедшие деньги) Они гораздо больше, чем 40 миллионов, которые «Zénite» тратит на каждого бразильского футболиста При этом КПД этих кривоногих неумех — феноменальная! ОДИН гол «звезды» Америки Жерсона и ДВА гола Энрике, голого короля той же Америки) БРАВО селекционерам «Zénite»))
Ответить
alefreddy
1770549226
Гарсия себя еще покажет
Ответить
