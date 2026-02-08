Введите ваш ник на сайте
Опытный инсайдер оценил информацию о трансфере Кисляка в «Зенит»

Сегодня, 15:05

Близкий к ЦСКА инсайдер Максим Квятковский прокомментировал новость, что Матвей Кисляк может уйти в «Зенит».

«Появившийся вброс про якобы возможный переход Матвея Кисляка в «Зенит» не стоит воспринимать всерьез. Бред сумасшедшего. Кисляк игрок ЦСКА, никуда сейчас не переходит, тем более, в другой российский клуб. Это невозможно», – написал Квятковский.

  • 20-летний Кисляк – воспитанник «армейцев».
  • Его статистика за главную команду ЦСКА: 69 матчей, 10 голов, 6 ассистов.
  • В прошлом году Кисляком интересовались в Турции.

Источник: телеграм-канал Максима Квятковского
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Кисляк Матвей
