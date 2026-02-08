Опытный инсайдер оценил информацию о трансфере Кисляка в «Зенит»

Близкий к ЦСКА инсайдер Максим Квятковский прокомментировал новость, что Матвей Кисляк может уйти в «Зенит».

«Появившийся вброс про якобы возможный переход Матвея Кисляка в «Зенит» не стоит воспринимать всерьез. Бред сумасшедшего. Кисляк игрок ЦСКА, никуда сейчас не переходит, тем более, в другой российский клуб. Это невозможно», – написал Квятковский.