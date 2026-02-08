Введите ваш ник на сайте
Названа причина, почему имидж Соболева испортился в последние годы

Сегодня, 09:19
3

Бывший журналист Дмитрий Егоров объяснил ухудшение имиджа зенитовца Александра Соболева.

«Аршавин поиздевался над Соболевым. Вот это:

– Основным он может стать?

– Только если будет один!

Это ведь унизительно. Унизительно, но честно от Аршавина.

Но меня в таких моментах удивляет внутренняя мотивация Соболева.

Понятно, что деньгами он упакован якобы на всю жизнь. Понятно, что даже если играть в КС, а не в футбол, то «Зенит» все равно будет платить до остатка.

Понятно, что крик нищих хейтеров и журналистов для Соболева слышится как петушиный.

Но гордость? Где гордость? Осталось пять лет нормальной карьеры. Неужели прикольно превращаться из футболиста в мема? Неужели в статусе обиженного на весь мир удобнее, чем в статусе доказывающего всему миру? Неужели, неужели, неужели…

При переходе в «Спартак» Соболев сотрудничал с Леной Болотовой – сильным пиарщиком. Она его в публичном поле дотянула чуть ли не до капитана и легенды. Без нее Саша не справляется и руинит образ и карьеру. Пришло время менять имидж. Думая, о том, что у него все есть – он забывает, что это всe после карьеры очень быстро заканчивается», – написал Егоров.

  • 28-летний Соболев провел за «Зенит» в этом сезоне 23 матча, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
  • Петербуржцы приобрели форварда у «Спартака» за 10 миллионов евро 30 августа 2024 года.
  • Раньше Соболева вызывали в сборную России.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
R_a_i_n
1770531807
Хорошая сделка была.
Ответить
Бумбраш
1770533402
Предлагаю Алехандро Дельфиньо пойти по стопам легендарного Артемио Рукакильо,сперва пущай в раздевалке кого нить натянет,а потом дзюбит на камеру.это будет по зинаидовски
Ответить
evgevg13
1770536676
А кроме имиджа дельфина у него было ли что ещё?
Ответить
