Названа причина, почему имидж Соболева испортился в последние годы

Бывший журналист Дмитрий Егоров объяснил ухудшение имиджа зенитовца Александра Соболева.
«Аршавин поиздевался над Соболевым. Вот это:
– Основным он может стать?
– Только если будет один!
Это ведь унизительно. Унизительно, но честно от Аршавина.
Но меня в таких моментах удивляет внутренняя мотивация Соболева.
Понятно, что деньгами он упакован якобы на всю жизнь. Понятно, что даже если играть в КС, а не в футбол, то «Зенит» все равно будет платить до остатка.
Понятно, что крик нищих хейтеров и журналистов для Соболева слышится как петушиный.
Но гордость? Где гордость? Осталось пять лет нормальной карьеры. Неужели прикольно превращаться из футболиста в мема? Неужели в статусе обиженного на весь мир удобнее, чем в статусе доказывающего всему миру? Неужели, неужели, неужели…
При переходе в «Спартак» Соболев сотрудничал с Леной Болотовой – сильным пиарщиком. Она его в публичном поле дотянула чуть ли не до капитана и легенды. Без нее Саша не справляется и руинит образ и карьеру. Пришло время менять имидж. Думая, о том, что у него все есть – он забывает, что это всe после карьеры очень быстро заканчивается», – написал Егоров.
- 28-летний Соболев провел за «Зенит» в этом сезоне 23 матча, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
- Петербуржцы приобрели форварда у «Спартака» за 10 миллионов евро 30 августа 2024 года.
- Раньше Соболева вызывали в сборную России.