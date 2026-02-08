Введите ваш ник на сайте
Во Франции выявили огрехи в игре Сафонова

Сегодня, 13:19
2

Бывший вратарь сборной Франции Бенуа Костиль оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«В этом году Сафонов обрел уверенность. В прошлом году он провел выдающийся сезон. У него есть победная связь с партнерами, которой нет и не будет у Люки Шевалье. Игроки любят Сафонова, он здорово общается. Он скромен и хорошо говорит по-французски. У него располагающая, амбициозная аура.

Сафонов очень силен на линии, он динамичен, не ломается под атаками. Однако есть куда расти в техническом плане. Его владение мячом и вратарская техника не всегда хороши. Могут быть проблемы в верховой борьбе.

Сафонов – не вратарь мирового класса», – сделал вывод Костиль.

  • 26-летний Сафонов проводит 2-й сезон в «ПСЖ».
  • Он пропустил 18 голов в 23 матчах.
  • Матвей – лучший голкипер топ-5 лиг Европы по отбитым пенальти (5 из 7) в сезоне-2025/26.

Интерес
1770547135
Если бы не появление Мэтью во Франции, то 90 процентов современных пользователей российских футбольных ресурсах так и не узнали бы, что есть такой Бенуа Костиль.А остальные 10 процентов едва бы вспомнили его.
Ответить
Skull_Boy
1770550021
Какой он вратарь, если его статистика 2 удара гол - ДЫРА
Ответить
