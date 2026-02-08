Во Франции выявили огрехи в игре Сафонова

Бывший вратарь сборной Франции Бенуа Костиль оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«В этом году Сафонов обрел уверенность. В прошлом году он провел выдающийся сезон. У него есть победная связь с партнерами, которой нет и не будет у Люки Шевалье. Игроки любят Сафонова, он здорово общается. Он скромен и хорошо говорит по-французски. У него располагающая, амбициозная аура.
Сафонов очень силен на линии, он динамичен, не ломается под атаками. Однако есть куда расти в техническом плане. Его владение мячом и вратарская техника не всегда хороши. Могут быть проблемы в верховой борьбе.
Сафонов – не вратарь мирового класса», – сделал вывод Костиль.
- 26-летний Сафонов проводит 2-й сезон в «ПСЖ».
- Он пропустил 18 голов в 23 матчах.
- Матвей – лучший голкипер топ-5 лиг Европы по отбитым пенальти (5 из 7) в сезоне-2025/26.
Источник: RMC Sport