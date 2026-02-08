В «Ростове» честно рассказали, как изменилось финансовое положение клуба

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров ответил на вопросы о финансовой стабильности клуба.

– Последние слухи – в «Ростове» перемены. Александр Шикунов заменит Алексея Рыскина на посту спортивного директора клуба.

– Это совсем не соответствует действительности. Алексей Анатольевич работает у нас. И будет продолжать работать дальше.

– Трансферный бан, который был наложен, снят. Это деньги спонсоров?

– Это деньги наших партнеров, в том числе клуба.

– То есть была конкретная ситуация, и клуб обратился к ним за помощью?

– Нет, мы подписали рекламные договоры с партнерами. Деньги, поступающие по плану, пришли. Мы оплатили задолженность «Пеньяролю» и закрыли еще часть вопросов.

– В целом можно сказать, что финансовая ситуация улучшается?

– Стабилизируется и улучшается. Мы очень многие долги погасили. Осталась небольшая часть. Постоянно работаем с правительством региона в этом направлении.

– Что насчет многомиллиардных задолженностей, про которые писали?

– Это неправда. Нет такого и близко.

– Я так понимаю, впервые за долгое время футболистам и работникам клуба начали платить зарплату в срок.

– В этом плане мы стараемся никого не подводить. Выплачиваем денежные средства вовремя. Это дает спокойствие клубу, офису.

У нас поддерживается семейная домашняя атмосфера. Коллектив очень дружный. Не хотим нарушать это равновесие.