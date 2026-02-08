Легендарный «Пельмень» готов избить игроков «Спартака»: «Просто вырублю»

Бывший чемпион лиги по пощечинам Василий «Пельмень» Камоцкий пригрозил игрокам «Спартака» расправой.

Она может произойти, если спартаковцы разозлят болельщика.

– Бывало ли, что за какое-то неудачное действие хотели «втащить» футболисту «Спартака»?

– Конечно, практически всем можно!

– За что последний раз хотели втащить?

– В последних играх – не помню, за что. В начале сезона Максименко маленечко подтупливал, была охота втащить. А так – все нормально.

– То есть, им нужно бояться, что есть такой болельщик?

– Да нет, не надо. Я уже говорил, что готов и по методу Гаттузо их настраивать. Но пока предложение не поступало от руководства «Спартака».

– Что самое жесткое можете сделать?

– Ничего, просто вырубить.