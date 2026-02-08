Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Легендарный «Пельмень» готов избить игроков «Спартака»: «Просто вырублю»

Сегодня, 12:45
14

Бывший чемпион лиги по пощечинам Василий «Пельмень» Камоцкий пригрозил игрокам «Спартака» расправой.

Она может произойти, если спартаковцы разозлят болельщика.

– Бывало ли, что за какое-то неудачное действие хотели «втащить» футболисту «Спартака»?

– Конечно, практически всем можно!

– За что последний раз хотели втащить?

– В последних играх – не помню, за что. В начале сезона Максименко маленечко подтупливал, была охота втащить. А так – все нормально.

– То есть, им нужно бояться, что есть такой болельщик?

– Да нет, не надо. Я уже говорил, что готов и по методу Гаттузо их настраивать. Но пока предложение не поступало от руководства «Спартака».

– Что самое жесткое можете сделать?

– Ничего, просто вырубить.

  • «Спартак» сейчас на сборе в ОАЭ.
  • Команда занимает в РПЛ 6-е место.
  • Сезон возобновится 27 февраля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1770545951
Как же ему стыдно стало за антинародный позор России, что готов втащить своим. Гыгыгы
Ответить
...уефан
1770546070
...ну, и нахег здесь этот бред?...
Ответить
NewLife
1770546123
зенит-экспресс это бульварное дно.
Ответить
slavа0508
1770546336
Удары по голове . бесследно не проходят ...
Ответить
шахта Заполярная
1770546894
Не понял, что за дурь я прочитал
Ответить
acor94
1770547921
А ведь можно подтянуть статью за угрозу расправы. Я бы задумался на месте игроков.
Ответить
alefreddy
1770549084
кроме Пупса есть еще некоторым втащить-однако абсурд какой то
Ответить
Виктор Урал09
1770551949
Ну втащить он может, но ведь и сдачу могут дать и не пощёчиной!
Ответить
BoevStas1
1770552837
Легендарный)))совсем плохие)))
Ответить
zigbert
1770553142
Идиот и даже не скрывает этого.
Ответить
