Легендарный «Пельмень» готов избить игроков «Спартака»: «Просто вырублю»

Бывший чемпион лиги по пощечинам Василий «Пельмень» Камоцкий пригрозил игрокам «Спартака» расправой.
Она может произойти, если спартаковцы разозлят болельщика.
– Бывало ли, что за какое-то неудачное действие хотели «втащить» футболисту «Спартака»?
– Конечно, практически всем можно!
– За что последний раз хотели втащить?
– В последних играх – не помню, за что. В начале сезона Максименко маленечко подтупливал, была охота втащить. А так – все нормально.
– То есть, им нужно бояться, что есть такой болельщик?
– Да нет, не надо. Я уже говорил, что готов и по методу Гаттузо их настраивать. Но пока предложение не поступало от руководства «Спартака».
– Что самое жесткое можете сделать?
– Ничего, просто вырубить.
- «Спартак» сейчас на сборе в ОАЭ.
- Команда занимает в РПЛ 6-е место.
- Сезон возобновится 27 февраля.
Источник: «Спорт-Экспресс»