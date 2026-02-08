Россиянин из ЦСКА может переехать в Бразилию

У полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка есть варианты в Бразилии. Речь идет о «Фламенго» и «Палмейрасе».
«Сторона игрока прорабатывает варианты продолжения карьеры хавбека во «Фламенго» или «Палмейрасе». Однако приоритетом Кисляка остается переход в европейский клуб.
Насколько нам известно, возможен и вариант с Саудовской Аравией, но только при наличии серьезного финансового предложения. Трансфер Матвея в другой российский клуб крайне маловероятен», – написал источник.
- 20-летний Кисляк – воспитанник «армейцев».
- Его статистика за главную команду ЦСКА: 69 матчей, 10 голов, 6 ассистов.
- В прошлом году Кисляком интересовались в Турции.
Источник: Metaratings