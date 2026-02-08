Россиянин из ЦСКА может переехать в Бразилию

У полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка есть варианты в Бразилии. Речь идет о «Фламенго» и «Палмейрасе».

«Сторона игрока прорабатывает варианты продолжения карьеры хавбека во «Фламенго» или «Палмейрасе». Однако приоритетом Кисляка остается переход в европейский клуб.

Насколько нам известно, возможен и вариант с Саудовской Аравией, но только при наличии серьезного финансового предложения. Трансфер Матвея в другой российский клуб крайне маловероятен», – написал источник.