«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы

Секу Траоре, агент защитника сборной Ганы и «Амьена» Николаса Опоку, предложил услуги своего клиента «Динамо», сообщает инсайдер Иван Карпов.

«Николас очень способный футболист, который играл в Серии А и Лиге 1. У него остался год по контракту с «Амьеном». У нас уже есть предложение от клуба Лиги 1, но «Динамо» – хороший клуб для продолжения карьеры», – заявил Секу.