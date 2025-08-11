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  • «Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025

«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025

11 августа 2025, 20:35
Амьен
11.08.2025, понедельник, 21:45
Франция. Лига 2, 1 тур
2 : 2
Завершен
Реймс
14' П. Заби (АГ) 90+3' A. Chibozo
32' М. Диахон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
13
Поль Бернардони
ВР
39
Amine Chabane
ЦЗ
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
45
Ibrahim Fofana
ЦП
11
Тедди Аверлан
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
19
Victor Lobry
ЦФ
50
Antoine Leautey
(К) ЦФ
19
Yanis Rafii
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Реймс
24
Эвен Жауэн
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
5
Николас Паллуа
(К) ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
32
Хироки Секине
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
8
Патрик Заби
ЦП
9
Джордан
ЦФ
9
Адама Боянг
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
13
Nathan Talbot
ЦЗ
18
Абу Ло
ЦЗ
42
P. Carraro Injai
ЦП
93
Райан Лутин
ЦП
7
Иван Икия Дими
ЦП
17
Ange Chibozo
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
2
Абдул Коне
ЦЗ
87
Ange Tia
ЦП
11
Thiemoko Diarra
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
2-1-3-1-3
13
Бернардони
39
21
6
Монконду
22
45
11
Аверлан
28
Аппиа
19
50
19
4-1-2-1-2
24
Жауэн
32
Секине
5
Паллуа
2
Окуму
18
Акьем
24
Гбане
10
Теума
8
Заби
67
Диахон
9
Боянг
9
Джордан
28
Аппиа
18
Ло
18
Ло
28
Аппиа
6
Монконду
42
42
6
Монконду
19
93
Лутин
93
Лутин
19
11
Аверлан
7
Икия Дими
7
Икия Дими
11
Аверлан
19
17
17
19
2
Окуму
2
Коне
2
Коне
2
Окуму
8
Заби
87
87
8
Заби
9
Боянг
11
11
9
Боянг
Остались в запасе
Амьен
Реймс
16
Alexis Sauvage
ВР
13
Nathan Talbot
ЦЗ
Главный тренер
Омар Даф
20
Александре Оллеро
ВР
24
Йоан Демонси
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
13
Nathan Talbot
ЦЗ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
24
Йоан Демонси
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Амьен - Реймс
3
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
7
Нарушения
7
16
Офсайды
2
1
Количество передач
323
557
Сейвы
2
1
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Амьен» против «Реймса», 1-й тур Лиги 2 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Амьен» – «Реймс»

«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 2 Реймс Амьен
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