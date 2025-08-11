11.08.2025, понедельник, 21:45
Франция. Лига 2, 1 тур
Франция. Лига 2, 1 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Амьен
2-1-3-1-3
13
Бернардони
39
21
6
Монконду
22
45
11
Аверлан
28
Аппиа
19
50
19
4-1-2-1-2
24
Жауэн
32
Секине
5
Паллуа
2
Окуму
18
Акьем
24
Гбане
10
Теума
8
Заби
67
Диахон
9
Боянг
9
Джордан
28
Аппиа
18
Ло
18
Ло
28
Аппиа
6
Монконду
42
42
6
Монконду
19
93
Лутин
93
Лутин
19
11
Аверлан
7
Икия Дими
7
Икия Дими
11
Аверлан
19
17
17
19
2
Окуму
2
Коне
2
Коне
2
Окуму
8
Заби
87
87
8
Заби
9
Боянг
11
11
9
Боянг
Остались в запасе
Амьен
Реймс
16
Alexis Sauvage
ВР
13
Nathan Talbot
ЦЗ
Главный тренер
Омар Даф
20
Александре Оллеро
ВР
24
Йоан Демонси
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
13
Nathan Talbot
ЦЗ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
24
Йоан Демонси
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Амьен - Реймс
3
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
7
Нарушения
7
16
Офсайды
2
1
Количество передач
323
557
Сейвы
2
1
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Амьен» против «Реймса», 1-й тур Лиги 2 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Амьен» – «Реймс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»