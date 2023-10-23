Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»

Экс-зенитовец Андрей Панюков рассказал, как футболисты и тренеры «Аяччо» пили водку, привезенную из России.

«За молодежную сборную у нас были игры против Азербайджана и Фарерских островов. Так я ненадолго оказался в России.

И говорю ребятам из «Аяччо»: «Пацаны! Обещаю: привезу вам водку, все по красоте сделаю!» И привез две бутылки – команде и тренерскому штабу.

Тренеры сразу бутылку убили. А футболистики немного попробовали – и чуть с ума не сошли. Они-то европейскую пили, легкую – а это «Путинка»!

Употребляли без закуски, чистоганом. А потом удивлялись, почему из глаз слезы текут, ха-ха!» – вспомнил Панюков.