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    • Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»

    Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»

    Экс-зенитовец Андрей Панюков рассказал, как футболисты и тренеры «Аяччо» пили водку, привезенную из России.

    «За молодежную сборную у нас были игры против Азербайджана и Фарерских островов. Так я ненадолго оказался в России.

    И говорю ребятам из «Аяччо»: «Пацаны! Обещаю: привезу вам водку, все по красоте сделаю!» И привез две бутылки – команде и тренерскому штабу.

    Тренеры сразу бутылку убили. А футболистики немного попробовали – и чуть с ума не сошли. Они-то европейскую пили, легкую – а это «Путинка»!

    Употребляли без закуски, чистоганом. А потом удивлялись, почему из глаз слезы текут, ха-ха!» – вспомнил Панюков.

    • Российский футболист выступал за «Аяччо» с 2015 по 2016 год.
    • Сейчас он играет за белорусский «Нафтан».

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    Источник: Sport24

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    23.10.2023 19:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10343

      САДЫЧОК 25 октября, 11:49

      Тараканы в голове!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1647

      SLADE2019 24 октября, 14:46

      Панюков, ну для чего ты такую х...ю пишешь. Евростандарт водки 38 градусов, наша 40. Из-за этих несчастных двух градусов слезы идут? Не свисти. А игрок ты фуфловый. Вот в Литве и обитал.

      1
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      Рейтинг: +4312

      raritet 23 октября, 22:14

      Не верю. ну не до такой же степени, чтобы слезы . По меньшей мере , для меня 70 летнего пенсионера стакан 200 мл водки вообще ни о чем. Так , для аппетиту.

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      Рейтинг: +1647

      SLADE2019 > raritet 24 октября, 14:47

      Дай Бог, тебе закалки и сноровки, чтобы и в 80, стакан водяры аппетит тебе повышал.

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      Рейтинг: +46

      vikingus 23 октября, 20:37

      Мыши кололись и жрали кактус)

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