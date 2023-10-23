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  • Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»

Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»

23 октября 2023, 19:45
5

Экс-зенитовец Андрей Панюков рассказал, как футболисты и тренеры «Аяччо» пили водку, привезенную из России.

«За молодежную сборную у нас были игры против Азербайджана и Фарерских островов. Так я ненадолго оказался в России.

И говорю ребятам из «Аяччо»: «Пацаны! Обещаю: привезу вам водку, все по красоте сделаю!» И привез две бутылки – команде и тренерскому штабу.

Тренеры сразу бутылку убили. А футболистики немного попробовали – и чуть с ума не сошли. Они-то европейскую пили, легкую – а это «Путинка»!

Употребляли без закуски, чистоганом. А потом удивлялись, почему из глаз слезы текут, ха-ха!» – вспомнил Панюков.

  • Российский футболист выступал за «Аяччо» с 2015 по 2016 год.
  • Сейчас он играет за белорусский «Нафтан».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Аяччо Панюков Андрей
Комментарии (5)
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vikingus
1698082637
Мыши кололись и жрали кактус)
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raritet
1698088461
Не верю. ну не до такой же степени, чтобы слезы . По меньшей мере , для меня 70 летнего пенсионера стакан 200 мл водки вообще ни о чем. Так , для аппетиту.
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SLADE2019
1698148018
Панюков, ну для чего ты такую х...ю пишешь. Евростандарт водки 38 градусов, наша 40. Из-за этих несчастных двух градусов слезы идут? Не свисти. А игрок ты фуфловый. Вот в Литве и обитал.
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САДЫЧОК
1698223771
Тараканы в голове!
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