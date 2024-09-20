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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Аяччо
Кан - Аяччо: обзор матча 20 сентября 2024
Кан
20.09.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 5 тур
1 : 0
Завершен
Аяччо
80'
B. Brahimi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Аяччо
90'
+6
Желтая карточка
T. Strata
Замена
L. Rajot
️️️️
B. Brahimi
87'
Замена
К. Кулибали
️️️️
А. Менди
86'
85'
Желтая карточка
М. Сумано
85'
Замена
К. Ибайи
️️️️
М. Юсуфф
84'
Замена
И. Шегра
️️️️
Т. Мангани
ГОЛ! 1:0!
B. Brahimi
80'
Желтая карточка
V. Henry
77'
Замена
V. Henry
️️️️
D. Bolumbu
71'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
Т. Гомис
71'
70'
Замена
M. Puch-Herrantz
️️️️
Й. Тузгар
64'
Замена
А. Канте
️️️️
B. Santelli
64'
Замена
T. Strata
️️️️
J. Anziani
42'
Желтая карточка
J. Ayessa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
61
Brahim Traoré
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
31
Jesah Ayessa
ЦЗ
43
Арсен Куасси
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
6
Томас Мангани
(К)
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
9
Benjamin Santelli
ЦФ
9
Мусса Сумано
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
5
Lorenzo Rajot
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
37
Léo Milliner
ЦП
8
M. Le Bihan
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Аяччо
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
88
Axel Bamba
ЦЗ
23
Tony Strata
ЦЗ
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
21
Иван Шегра
ПВ
18
Кристофер Ибайи
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
3-1-2-4
1
Мандре
3
77
29
Томас
6
М'Вила
61
27
Кьереме
13
19
Менди
27
Гомис
10
4-3-3
16
Соллакаро
20
Юсуфф
43
Куасси
5
Видаль
31
26
Жаболь-Фолькарелли
6
Мангани
20
9
Сумано
9
7
Тузгар
10
5
5
10
20
20
27
Гомис
8
8
27
Гомис
3
4
4
3
19
Менди
17
Кулибали
17
Кулибали
19
Менди
20
23
23
20
7
Тузгар
8
8
7
Тузгар
6
Мангани
21
Шегра
21
Шегра
6
Мангани
20
Юсуфф
18
Ибайи
18
Ибайи
20
Юсуфф
9
28
Канте
28
Канте
9
Остались в запасе
Кан
Аяччо
16
Яннис Клементия
ВР
37
Léo Milliner
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
88
Axel Bamba
ЦЗ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
37
Léo Milliner
ЦП
Остались в запасе
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
88
Axel Bamba
ЦЗ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Кан - Аяччо
1
3
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
1
Нарушения
14
15
Офсайды
1
5
Количество передач
483
302
Сейвы
1
6
Точность передач %
84
71
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
0
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Главный судья:
Geoffrey Kubler,
Стадион:
Stade Michel d'Ornano, Caen
Посещаемость:
13650
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