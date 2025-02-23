Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии

Бывший полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека принял участие в матче «Кан» B – «Гран-Кевийи» (1:4) в группе D национального чемпионата Франции Насьональ-3 (пятый по статусу дивизион).

Он вышел на поле в составе хозяев на замену на 68-й минуте при счете 0:3.