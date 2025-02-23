Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии

Бывший полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека принял участие в матче «Кан» B – «Гран-Кевийи» (1:4) в группе D национального чемпионата Франции Насьональ-3 (пятый по статусу дивизион).
Он вышел на поле в составе хозяев на замену на 68-й минуте при счете 0:3.
- Для Бека-Бека это первый выход на поле с 3 июня 2023 года и первое попадание в заявку на игру с 22 сентября 2023-го. Тогда он выступал за «Ниццу».
- 29 сентября 2023 года Бека-Бека пытался совершить суицид, спрыгнув с автомобильного виадука Маньян высотой около 100 метров.
- Позднее он прошел лечение в специализированной клинике.
- Бека-Бека выступал за «Локомотив» с 23 августа 2021-го по 1 августа 2022 года.
- Московский клуб приобрел хавбека у «Кана» за 6 миллионов евро, а продал в «Ниццу» за 12 миллионов евро.
- В августе прошлого года Бека-Бека расторг контракт с «Ниццей» и перешел во вторую команду «Кана» 21 февраля 2025-го на правах свободного агента.
- Он уже выступал за «Кан» B в 2018–2020 годах перед переходом в основную команду клуба.