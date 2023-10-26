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    • Бека-Бека приступил к тренировкам – месяц назад он хотел спрыгнуть с моста

    Бека-Бека приступил к тренировкам – месяц назад он хотел спрыгнуть с моста

    22-летний полузащитник французской «Ниццы» Алексис Бека‑Бека приступил к работе в тренажерном зале после инцидента на мосту. 29 сентября Бека-Бека более трeх часов простоял на краю виадука в Ницце, откуда был благополучно эвакуирован после переговоров.

    Ранее хавбек провел некоторое время в специализированном больничном отделении и сейчас постепенно возвращается к нормальной жизни при полной поддержке клуба.

    По данным СМИ, одной из причин таких действий француза было «романтическое разочарование».

    • Бека-Бека в 2021–2022 годах выступал в московском «Локомотиве».
    • В нынешнем чемпионате Франции он не сыграл ни одного матча за «Ниццу».

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    Источник: Record

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    26.10.2023 14:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2370

      Fialet 26 октября, 20:59

      Де Билл.

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      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte 26 октября, 19:05

      Бека-Бека более трeх часов простоял на краю виадука----
      Да не...Понты.Хотел бы убиться, не стоял бы три часа. Просто хайп ловит. Чтобы все это обсуждали.Внимания хочет Бека.
      Хотя можа второй Бека толкает его вниз в речку.
      Алексису надо собрать обоих Бека в кучку, чтобы этого не повторилось.

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