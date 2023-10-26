Бека-Бека приступил к тренировкам – месяц назад он хотел спрыгнуть с моста

22-летний полузащитник французской «Ниццы» Алексис Бека‑Бека приступил к работе в тренажерном зале после инцидента на мосту. 29 сентября Бека-Бека более трeх часов простоял на краю виадука в Ницце, откуда был благополучно эвакуирован после переговоров.

Ранее хавбек провел некоторое время в специализированном больничном отделении и сейчас постепенно возвращается к нормальной жизни при полной поддержке клуба.

По данным СМИ, одной из причин таких действий француза было «романтическое разочарование».