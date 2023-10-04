Реакция главы «Локо» на попытку суицида Бека-Бека

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал инцидент с участием полузащитника «Ниццы» Алексиса Бека-Бека.

Футболист угрожал спрыгнуть с моста высотой 100 метров.

Француза уже спасли – с ним работали сотрудники экстренных служб и клубный психолог.

Бека-Бека ранее выступал в РПЛ за «Локомотив».

– Как отреагировали на ситуацию с Бека-Бека, который в силу личных обстоятельств едва не спрыгнул с моста?

– К команде все ребята относятся к футболисту очень хорошо, и когда информация поступила, мы очень переживали. Он отличный парень.

– Важный момент – деньги за него «Ницца» перечислила?

– Да.