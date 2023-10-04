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    Реакция главы «Локо» на попытку суицида Бека-Бека

    Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал инцидент с участием полузащитника «Ниццы» Алексиса Бека-Бека.

    • Футболист угрожал спрыгнуть с моста высотой 100 метров.
    • Француза уже спасли – с ним работали сотрудники экстренных служб и клубный психолог.
    • Бека-Бека ранее выступал в РПЛ за «Локомотив».

    – Как отреагировали на ситуацию с Бека-Бека, который в силу личных обстоятельств едва не спрыгнул с моста?

    – К команде все ребята относятся к футболисту очень хорошо, и когда информация поступила, мы очень переживали. Он отличный парень.

    – Важный момент – деньги за него «Ницца» перечислила?

    – Да.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.10.2023 12:38
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6977

      Антибиотик 4 октября, 20:23

      Журналист так и хотел сказать, ну, тогда пусть прыгает)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21951

      Cleaner 4 октября, 15:56

      Деньги перечислены. Поводов очень переживать нет...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8938

      Беспонтий 4 октября, 13:40

      -деньги перечислили ?
      -ну да
      -он отличный парень но ему *****

      2
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