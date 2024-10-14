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Янн М'Вила
Янн М'Вила
Завершил карьеру
29 июня 1990 (36)
#6 | Полузащитник
182 см | 82 кг
Франция | ДР Конго
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Публикации
Экс-игрок сборной Франции рассказал о депрессии во время жизни в России
2024.10.14 04:48
3
Фото
Бывший хавбек «Рубина» перешел в английский клуб
2024.02.20 09:39
Бывший полузащитник «Рубина» близок к переходу в «ПСЖ»
2018.10.31 06:55
1
«Динамо» выплатит М’Вила еще 315 тысяч
2018.09.17 13:59
8
Гендиректор «Рубина»: «Собираем добротную команду с низкими зарплатами. Коновалов зарабатывает в 70 раз меньше М'Вила!»
2018.07.26 09:54
2
Арбитражный суд отклонил иск «Динамо» о признании недействительным мировое соглашение с М'Вила
2018.07.18 08:42
4
В «Рубине» заявили, что клуб выплатит М’Вила намного меньше 10 миллионов
2018.01.13 18:14
1
М'Вила намерен потребовать у «Рубина» 10 миллионов евро
2018.01.13 15:59
7
Видео
Официально: М'Вила перешел из «Рубина» в «Сент-Этьен»
2018.01.12 21:05
7
М'Вила растрогнет контракт с «Рубином» и перейдет в «Сент-Этьен»
2018.01.12 20:00
10
М’Вила, Сонг и Лестьенн не приехали на медосмотр «Рубина»
2018.01.05 11:06
5
М'Вила может перейти из «Рубина» в «Сент-Этьен»
2018.01.04 18:16
2
М'Вила может покинуть «Рубин», если докажет задержки по зарплате
2018.01.03 09:05
10
«Сент-Этьен» отказался от покупки М'Вила из-за высокой зарплаты игрока
2017.12.24 01:30
18
М'Вила, зарабатывающий в «Рубине» 6 миллионов в год, может перейти в «Сент-Этьен»
2017.12.17 22:22
8
Лапочкин: «В первом тайме матча «Локомотив» – «Рубин» я должен был назначить штрафной и показать карточку М’Вила»
2017.12.05 21:20
1
М'Вила: «Рубину» нужна победа над ЦСКА»
2017.11.23 12:40
7
М’Вила: «В 2012 году я отказался от перехода в «Зенит»
2017.10.23 13:10
8
Видео
М'Вила принес «Рубину» три очка в матче с «Ростовом»
2017.10.15 18:30
8
РФПЛ. «Рубин» на выезде победил «Ростов»
2017.10.15 18:26
12
Арустамян: «Рубин» тратит на зарплаты М'Вила, Сонга, Лестьенна и Бауэра до 17-ти миллионов. Это примерно бюджет «Амкара»
2017.10.13 19:13
6
М'Вила зарабатывает в «Рубине» 6 миллионов, игрок отказывается разрывать контракт с клубом за 5 миллионов
2017.10.13 18:00
16
М'Вила требует у московского «Динамо» 170 миллионов
2017.10.09 00:53
21
Глава ВФСО «Динамо»: «Трансфер М'Вила вызывает подозрения не только у Следственного комитета»
2017.10.04 11:05
14
М'Вила: «ЦСКА уже не тот, что раньше. Они не станут чемпионами»
2017.08.06 22:50
19
М’Вила назвал Бердыева большим тренером
2017.07.27 18:13
М'Вила: «Рубин» неплохо сыграл в обороне в матче с «Зенитом»
2017.07.23 11:23
5
Фото
«Рубин» поздравил М'Вила с днем рождения
2017.06.29 11:17
М'Вила: «Бердыев может вывести наверх любую команду»
2017.06.09 11:52
1
М'Вила считает, что в неудачах «Рубина» нет вины Грасии
2017.04.29 22:18
3
1
2
3
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