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    М'Вила: «Рубин» неплохо сыграл в обороне в матче с «Зенитом»

    Полузащитник «Рубина» Янн М’Вила прокомментировал игру команды в матче с «Зенитом» во 2-м туре РФПЛ. Клуб из Казани в гостях проиграл со счетом 1:2.

    «Конечно, все огорчены этим поражением. Неплохо сыграли, особенно в обороне. Весь матч довольно хорошо оборонялись. Первыми забили, но так получилось, во втором тайме пропустили дважды. В конце матча и усталость сказалась, потеря концентрации. Обидный гол в добавленное время. Естественно, все расстроены.

    К сожалению, второй матч у нас неудачный результат. Будем надеяться, что дальше будет лучше. И мы с партнерами будем еще лучше понимать друг друга», – заявил футболист.

    «Рубин» в стартовых двух турах чемпионата России не набрал ни одного очка.

    Источник: ФК «Рубин»

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    23.07.2017 11:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +105

      klyukin 23 июля 2017, 21:34

      но зенит сыграл классснеее!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67285

      portero 23 июля 2017, 19:19

      проиграли значит плохо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      FAN15 23 июля 2017, 14:22

      Рубин попрёт..ещё немного.

      1
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      Рейтинг: +28

      taraz8 23 июля 2017, 12:22

      Ребята! Не переживайте! Мы тоже волнуемся за вас! Готовы ждать, так как видим прогресс в игре! С каждой игрой чувствуется, что команда наигрывает свой оптимальный состав. Ленивцев и слабаков Бердыев удалит! Однозначно! Думаю уже в матче с "Арсеналом" мы увидим совсем другой футбол и зрителей будет побольше. Верим! АЛГА РУБИН!!! - ВПЕРЕД РУБИН!!!

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 23 июля 2017, 12:21

      Главное в четвёртом туре коней чпокните.

      3
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