М'Вила: «Рубин» неплохо сыграл в обороне в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Рубина» Янн М’Вила прокомментировал игру команды в матче с «Зенитом» во 2-м туре РФПЛ. Клуб из Казани в гостях проиграл со счетом 1:2.

«Конечно, все огорчены этим поражением. Неплохо сыграли, особенно в обороне. Весь матч довольно хорошо оборонялись. Первыми забили, но так получилось, во втором тайме пропустили дважды. В конце матча и усталость сказалась, потеря концентрации. Обидный гол в добавленное время. Естественно, все расстроены.

К сожалению, второй матч у нас неудачный результат. Будем надеяться, что дальше будет лучше. И мы с партнерами будем еще лучше понимать друг друга», – заявил футболист.

«Рубин» в стартовых двух турах чемпионата России не набрал ни одного очка.