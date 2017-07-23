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  • М'Вила: «Рубин» неплохо сыграл в обороне в матче с «Зенитом»

М'Вила: «Рубин» неплохо сыграл в обороне в матче с «Зенитом»

23 июля 2017, 11:23
5

Полузащитник «Рубина» Янн М’Вила прокомментировал игру команды в матче с «Зенитом» во 2-м туре РФПЛ. Клуб из Казани в гостях проиграл со счетом 1:2.

«Конечно, все огорчены этим поражением. Неплохо сыграли, особенно в обороне. Весь матч довольно хорошо оборонялись. Первыми забили, но так получилось, во втором тайме пропустили дважды. В конце матча и усталость сказалась, потеря концентрации. Обидный гол в добавленное время. Естественно, все расстроены.

К сожалению, второй матч у нас неудачный результат. Будем надеяться, что дальше будет лучше. И мы с партнерами будем еще лучше понимать друг друга», – заявил футболист.

«Рубин» в стартовых двух турах чемпионата России не набрал ни одного очка.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин М'Вила Янн
Комментарии (5)
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порт
1500801670
Главное в четвёртом туре коней чпокните.
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taraz8
1500801745
Ребята! Не переживайте! Мы тоже волнуемся за вас! Готовы ждать, так как видим прогресс в игре! С каждой игрой чувствуется, что команда наигрывает свой оптимальный состав. Ленивцев и слабаков Бердыев удалит! Однозначно! Думаю уже в матче с "Арсеналом" мы увидим совсем другой футбол и зрителей будет побольше. Верим! АЛГА РУБИН!!! - ВПЕРЕД РУБИН!!!
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FAN15
1500808960
Рубин попрёт..ещё немного.
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portero
1500826784
проиграли значит плохо
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klyukin
1500834875
но зенит сыграл классснеее!
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